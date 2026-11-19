Членовете на крайнодясната организация, която се самоопределяла като "Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив" са били подлагани на побои като своеобразен ритуал за посвещение при приемането им в групата. Това съобщиха от Окръжната прокуратура по повод арестите на 11 души преди два дни. Сред членовете на групата е имало и непълнолетни лица. Разследващите са стигнали до тях чрез клип, записан по време на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Във видеото един от участниците в убийството е принуждавал Кузев да се извини на цялата "Ку-клукс клан" общност.

Подробности за дейността на организацията "Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив" бяха изнесени днес на съвместен брифинг на Окръжната прокуратура в Пловдив, ДАНС и полицията. 11-те членове на групата са били задържани в началото на тази седмица, сред тях са и четиримата непълнолетни, които са на възраст между 16 и 17 години. Стана ясно, че дейността на групата е наблюдавана от август тази година, след като разследващите са попаднали на въпросния клип, заснето по време на убийството на Георги Кузев. Заявиха, че участниците в убийството на Кузев не са били членове на "Ку-клукс-клан", както и че няма общо между тази група и другата организация в Пловдив "Кръв и чест". В момента в ареста остава само 32-годишният ръководител на групата, като утре ще се иска и постоянното му задържане под стража. За неговото престъпление законът предвижда лишаване от свобода от една до шест години за пълнолетните членове на организацията до три години, а за непълнолетните до две. От полицията отправиха апел към родители и учители да наблюдават поведението на децата и да следят за промени в облеклото и поведението им.

Крайнодясната нацистка организация "Ку-клукс-клан – Дизивия Пловдив" е съществувала от януари 2025 година. Разследващите са започнали наблюдение на дейността на членовете ѝ, след убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив този август. Ръководител на нацистката организация е бил 32-годишен безработен мъж от Пловдив.

Анелия Трифонова, наблюдаващ прокурор: "Създавал е организацията и е проповядвал и подбуждал към дискриминация, насилие, омраза, които са основани на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и дори сексуална ориентация, като според него дори жените са по-нисши същества от мъжете в техните разбирания."

Пълнолетните членове на организацията са плащали на ръководителя на групата по 30 евро членски внос, а непълнолетните по 15 евро, като според разследващите няма яснота къде са отивали парите. Групата се е срещала в заведения и на на различни публични места, включително и на Младежкия хълм в Пловдив. Набирането на членове е ставало в затворени групи в интернет и с препоръка.

Йордан Ножаров – и.ф. директор на Териториална дирекция на ДАНС – Пловдив: "Използвали са поздрави, които са типични за хитлеристите, така да го кажем. Приемали са се по странен начин, като са налагали побой един над друг новите членове, за да могат да ги приемат. Носили са символи, които са ги отличавали като по-напреднали, не толкова на членове на групата."

"Ку-Клукс-клан – Дивизия Пловдив" е била с много по-крайни идеологически убеждения в сравнение с организацията "Кръв и чест", която беше разбита от полицията след убийството на Георги Кузев.

ст. комисар Васил Костадинов – директор на ОД на МВР-Пловдив: "Тук има много по-строг йерархичен ред. Спазват се определени принципи, които не бяха характерни в такава степен при "Кръв и чест". Подредбата, структурирането и начина на осъществяване на комуникация, която е била и през затворени групи на интернет пространството на съответни приложения."

Двама от участниците в убийството Георги Кузев са искали да бъдат приети в "Ку-клукс-клан – Дизивия Плводив" заявиха от прокуратурата.

Костадин Паскалев, наблюдаващ прокурор: "Така или иначе след убийството имаше публикации от тях на това, което е станало на Младежкия хълм и е препратено на членове на организацията, с което са искали да докажат лоялност и това да бъдат приети. Но на този етап нямаме категорични доказателства за членство към която и да е от двете."

снимки: БГНЕС

Тепърва ще се събират доказателства имало ли е нападения над граждани от други държави от различни религии и раса от членовете на организацията "Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив". Според разследващите има данни че посегателствата са извършвани в района на Младежкия хълм в Пловдив.