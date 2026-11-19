Един от феномените в природния парк „Шуменско плато“ е пещера „Бисерна“, в която живеят колонии от защитени видове прилепи. Посещенията в нея са ограничени, но това препятствие вече е преодоляно чрез VR очила, с които разходките вътре са възможни по всяко време.

Достатъчно е да сложите специалните очила и с помощта на джойстика започва разходката в природната забележителност, която иначе е под специален режим на достъп.

Бояна Димитрова: „Аз съм любител както на планините и горите, така и на пещерите. За мен беше много зареждащо и вълнуващо приключение.“ Николай Ганев: „Самият разказ те кара да се върнеш назад във времето и да погледнеш на пещерата като на научноизследователско място.“

„Бисерна“ е най-дългата и най-красива пещера на Шуменското плато. Дължината ѝ е 2 716 метра, а туристическата част е около 800 метра. Хилядолетия наред високата влажност и варовиковата скала са образували изящни сталактити и сталагмити. Зад сложната задача да заснеме пещерата стои създателят на виртуална реалност Васил Анастасов.

Васил Анастасов: „За пръв път разработваме пещера. Мисля, че успяхме доста добре да я пресъздадем. С помощта на 360-градусовите снимки, освен 3D модела, хората могат да видят и реалната пещера.“

Идеята природните красоти да бъдат видени през виртуални очила е на предприемача Владимир Йолов. Технологията прави връзката между модерния свят и природата, без да се нарушава хабитатът на прилепите, които живеят в пещерата.

Владимир Йолов, дарител: „Пещерата не е достъпна за хора с увреждания. Така се роди идеята да създадем една дигитална виртуална разходка, да създадем този продукт и да го дарим на шуменци.“

Виртуалните турове бяха представени в Информационния център на Природен парк „Шуменско плато“.

Ирина Павлова, ПП „Шуменско плато“: „Това е още една възможност да популяризираме пещерата, за което сме изключително щастливи от този подарък защото този дигитален продукт предлага алтернатива във времето, когато пещерата не работи.“

Виртуалната разходка ще бъде безплатна до края на годината, а след това ще се предлага срещу символична такса.