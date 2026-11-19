Всички материали от разследванията вече са предадени на нашите партньори и съюзници, които имат възможността да установят техния произход. Това каза пред журналисти премиерът Румен Радев в отговор на въпрос дали вече е ясно чии са дроновете, които поразяват кораби в икономическата ни зона:

Румен Радев, министър-председател:"Наистина е жалко, че имаме политици, които изкарват, че нашите съюзници ги е страх да назоват извършителя на атаките. А от своя страна, да се водиш от недоказани обвинения не е най-доброто в случая. И в никакъв случай не обслужва истината."

Колко пъти трябва да го свикаме този Консултативен съвет? Това ще го реши президентът, коментира исканията на опозицията премиерът.

Румен Радев, министър-председател:"Важното е, че ние сме предприели всички необходими мерки, така че да гарантираме сигурността, охраната, наблюдението на нашите териториални води, поискали сме помощ. Идва такава помощ, но тя е периодична."

Най-важното в случая това е радиолокационното наблюдение на морското пространство, обясни Радев:

Румен Радев, министър-председател: "А то може, за такива нисколетящи дронове, за морски дронове с много малка отразяваща повърхност да се осъществява само с радиолокационно наблюдение от въздух. Ние, в национален мащаб, с такива средства не разполагаме, разчитаме на съюзници, но тези самолети не летят постоянно."

Проблемът на атаките с дронове е тяхната детекция. И след това възможността за активно противодействие, допълни Радев.

Той отново повтори, че в икономическата ни зона единствената отговорност на държавата е за търсене и спасяване. По думите му, България се справя страхотно. Взети са и всички мерки за защита на териториалните ни води:

Румен Радев, министър-председател: "Възможни мерки сме ги взели. Ние в крайбрежната зона сме концентрирали и радари, и зенитно-ракетни комплекси. Усилили сме и сме пребазирали с дежурство и вертолети „Кугър“, и самолети Су-25. МиГ-29 носят своето постоянно дежурство. F-16 извършват патрулиране периодично. Пребазирали сме и самолети L-39. Във Военноморските ни сили са също в пълна готовност. Но това огромно пространство – ние нямаме надеждно наблюдение и разузнаване. Това е големият проблем."

Искам да кажа днес също така на някои колеги политици да не си мислят, че Земята е плоска. Може би в техните представи е плоска, но тя е кръгла все пак, отговори Радев на критиките от страна на ГЕРБ-СДС.

Румен Радев, министър-председател: "Трябва да знаят, че когато сложим един радар на брега на нашето море, на 100 километра той не може да открие, той не може да наблюдава нисколетящи малоразмерни въздушни цели. Да не говорим за тези морски дронове, които са също с малка отразяваща повърхност."

Румен Радев обвини лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че ако договорът за F-16 е бил подписан още през 2019 г., то сега може би сме щели да разполагаме с малко по-големи способности.

Румен Радев, министър-председател: "Ако бяха нашите политици, които бяха на власт през всички тези години, достатъчно далновидни да инвестират едни огромни суми в самолети като „Посейдон“, като другия френски самолет, който патрулира, да, в момента щяхме да имаме някакво по-често периодично наблюдение на морското пространство. Нека все пак си даваме реална представа за какво става въпрос. Вие как виждате на това голямо морско пространство да осигурим непрекъснато наблюдение? Ние нямаме толкова кораби. Как да поставим през 10 километра кораб?"

Единственият сигурен начин, при който можем да кажем, че няма да има реална заплаха за цивилните кораби в Черно море, това е най-сетне прекратяване на тази война. И ние работим за това, допълни премиерът.

Радев определи като еволюция в позицията на Европа предложението държави, които не желаят и няма да предоставят финансиране на военна помощ и наливане на още пари в тази война, има възможност да се предоставят средства за хуманитарна подкрепа. Той допълни, че става дума за заем, а е въпрос дали за тези 45 милиарда ще има възможност да бъде предоставена гаранция.

Румен Радев, министър-председател: „България би могла да участва в европейски механизми, които подкрепят именно тази хуманитарна помощ за образование, за здравеопазване, за отопление през тази зима. Но има вече еволюция в тази позиция. Аз се радвам, че започва да се мисли по-трезво. България би могла да участва в европейски механизми, които подкрепят именно тази хуманитарна помощ за образование, за здравеопазване, за отопление през тази зима."

И ако ние наистина ще решим да се включим, ние ще държим все пак тази помощ да отива в районите с концентрирано българско население. Ние имаме най-голямата историческа диаспора от всички страни членки на Европейския съюз.“

Според премиерът, най-големият извод от срещата в Шънджън е, че Европа я няма.