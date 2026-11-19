На заседание на Столичния общински съвет днес бе гласувано решение, с което Обединени спортни клубове Левски да получат правото за безвъзмездно ползване и поддръжка на прилежащите бази около стадион „Георги Аспарухов“ за срок от 10 години. Предложението е на кмета Васил Терзиев, председателя на съвета Цветомир Петров и общинския съветник Вили Лилков.

Решението на Столичния общински съвет за отдаване на безвъзмездно ползване на базите на ОСК Левски касае само тези бази, но категорично не включва самия стадион. За него ще има отделна процедура. На заседанието присъстваха италиански представители на Левски, въпреки че решението не касае пряко самия стадион на футболния клуб.

Важно е да се уточни, че имотите остават общинска собственост, като Столична община ще продължи да следи за състоянието им и да оказва съдействие. Обединените спортни клубове ще заплащат всички разходи по поддръжката на базата.

„Законът за общинска собственост дава право до 10 години, затова го правим в максималния срок. Тук стадионът и тренировъчната база на футболния клуб не влизат. Работим активно с клуба за стадиона, надявам се през следващи няколко месеца да имаме какво реално да покажем и да кажем докъде сме стигнали“, коментира председателят на ОбС Цветомир Петров.

„Това е важно за спорта в София, тъй като ние искаме да покажем как ефективно могат да работят различни модели, управление и да развиваме спорта в града“, добави кметът Васил Терзиев.

„Искам да изкажа благодарността си на кмета господин Терзиев и председателя на общинския съвет, защото те направиха всичко възможно. Държавата, преди две години, спортната база на Левски да я прехвърли на общината. Дори господин Терзиев изиска всички сметки, за ток и за вода, видя се че всичко е плащано изрядно и са се грижили доста добре за базата. И стигнахме до този момент, който се чака повече от 30 години“, каза от своя страна Вили Лилков, общински съветник.

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