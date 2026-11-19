Нови директорски бордове на ключови дружества гласуваха в Столичния общински съвет. Предишните ръководства бяха избрани без конкурс като временни през юли 2024 г. На заседанието общинските съветници трябва да решат дали общината ще даде зелена светлина за преговори и сключване на договор с Групата на Световната банка за потенциално участие в управлението на „Топлофикация София“.

С голямо мнозинство бяха избрани новите състави на ръководствата на най-големите общински дружества в София за следващите три години. Това са членовете на бордовете на „Метрополитен“, „Столичен автотранспорт“, „Столичен електротранспорт“, Центъра за градска мобилност, „Софийски имоти“ и надзорния съвет на „Топлофикация София“.

Бъдещето на задлъжнялата „Топлофикация София“, която все по-трудно се справя с авариите в столицата, отново бе на дневен ред. Продължават обсъжданията по доклада, предложен от кмета Васил Терзиев и председателя на Общинския съвет Цветомир Петров, който предвижда „Топлофикация София“ да сключи договор с Групата на Световната банка за стартиране на процедура за участие на частния сектор в управлението на дружеството.

С 33 гласа „за“ СОС одобри предложението на кмета Васил Терзиев за провеждане на преговори и сключване на договор с Групата на Световната банка (WBG) за стартиране на първа фаза от процедурата по подготовка на условията за потенциално участие на частния сектор в управлението на „Топлофикация София“ ЕАД.

Столична община вече се е обърнала официално към Групата на Световната банка (WBG) и е получила потвърждение за готовност за предоставяне на експертна оценка и подкрепа при проучването на алтернативни варианти, включващи частно участие, с цел подобряване на топлофикационните услуги в София.

В отправеното до Столична община предложение от 24.11.2025 г., озаглавено „Preparatory analysis to explore solutions to involve the private sector in Toplofikacia Sofia“, Групата на Световната банка изтъква редица предизвикателства пред дейността на „Топлофикация София“ ЕАД. Изрично се отбелязва, че секторът на районното топлоснабдяване в България претърпява постепенен спад през последните няколко десетилетия, обусловен от намаляването на броя на клиентите, амортизираните мрежи и остаряващите топлогенериращи мощности.

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