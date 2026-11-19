България има нов повод за гордост с националния ни отбор по еър бадминтон, който спечели сребърните медали на европейското първенство. Как се играе бадминтон на открито и как нашите състезатели стигнаха до края на европейския подиум, разказва мениджърът на националния отбор Мирослав Петров.

„На европейското първенство по бадминтон на открито, което се проведе в древна Олимпия в Гърция, ние завоювахме второ място, вицеевропейски шампиони при смесените отбори и при индивидуалната надпревара, нашият мъжки отбор завоюва трето място“, сподели Петров в предаването „100 процента будни“ по БНТ.

Селекционерът разказа и сравнително кратката история на еър бадминтона в България, като говори и за отличната комуникация с федерацията по бадминтон.

Интервюто вижте във видеото!