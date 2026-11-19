България е сред страните в Европейския регион с най-висок дял пушачи, сочат данни на Световната здравна организация. Новият доклад на СЗО отчита двойно по-бавен спад на тютюнопушенето при жените спрямо мъжете, както и тревожен ръст на употребата на вейпове сред младите хора.

д-р София Ангелова, специалист по белодробни заболявания: "Особено сериозен е проблемът сред децата. Последното проучване, проведено през 2025 г. от Националния център по обществено здраве и анализи, показва, че средната възраст, на която децата от 8. до 12. клас пропушват, е 13,3 години. Нека не забравяме, че мозъкът се развива до 25-годишна възраст. Когато децата започнат да пушат толкова рано – средната възраст е 13,3 години, това означава, че могат много рано да развият зависимост и да увредят изключително важни центрове в мозъка. Има деца, които започват да пушат още на 10-годишна възраст. Последното проучване на Националния център показва, че 7,8% от бременните жени пушат по време на бременността. Това нанася вреда на два организма – на майката и на плода."

Факт е, че целта на тютюневата индустрия е печалбата. Тя вплита в продуктите си елементи на модерното, технологичното, цветното и ароматното пушене. Днес тютюневата индустрия въвлича децата в мрежите на зависимостта. В основата е негово величество никотинът, а зад никотина стои зависимостта. Тези деца ще се превърнат в постоянни клиенти на тютюневата индустрия в бъдеще, допълни д-р Ангелова.

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