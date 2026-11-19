Забрана за консумация на вода от чешмата е наложена в шест села в Пловдивска област. Причината са отклонения в микробиологичните показатели на питейната вода, установени при регулярни проверки на Регионалната здравна инспекция. В пробите са открити завишени стойности на ешерихия коли и ентерококи. Кои са засегнатите населени места и докога ще продължи ограничението?

Отклоненията са установени в селата Дедево, Анево, Неделево, Церетелево, Любен и Правище. Пробите са взети преди дни по график, а не след сигнали от жители. В сопотското село Анево причината за замърсяването вероятно е свързана с технически проблем във водопреносната мрежа. По информация на кмета Николай Николов дефектирал клапан вече е ремонтиран, а в следващите дни се очаква РЗИ да вземе нови проби.

Милена Шикова – началник на отдел „Държавен здравен контрол“: „Тези проби са регулярни. Съгласно мониторинговата програма, която сме съгласували с ВиК и трябва да изпълняваме, са установени отклонения в микробиологичните показатели – ешерихия коли, ентерококи и липса на остатъчен хлор.“

От здравната инспекция са изпратили писма до кметовете на шестте населени места с указания да уведомят жителите за наложеното ограничение. До излизането на повторните резултати водата не трябва да се използва за пиене и приготвяне на храна без термична обработка.

Милена Шикова – началник на отдел „Държавен здравен контрол“: „Изпратени са писма до всичките кметове да уведомят жителите на населените места да не използват водата без термична обработка, само за хигиенни цели. Това важи до излизане на повторните резултати и вдигане на забраната.“

Предписанията са изпратени до ВиК дружеството, което отговаря за водоснабдяването. Оттам трябва да предприемат необходимите корективни мерки, да отстранят причините за замърсяването и да гарантират, че до потребителите достига вода, отговаряща на нормативните изисквания.

Милена Шикова – началник на отдел „Държавен здравен контрол“: „Предписанието е до ВиК, тъй като те са водоснабдителното дружество, което отговаря. Предписанието е да предприемат корективни мерки, така че да доставят на потребителя чиста вода, отговаряща на изискванията, да отстранят причините и да ни представят протоколи от взета проба.“

Забраната ще остане в сила до получаването на нови лабораторни резултати, които да потвърдят, че водата е годна за пиене и отговаря на здравните изисквания.