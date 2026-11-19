Бюджетът за 2027 година може да доведе до рецесия и обедняване в следващите три-четири години. Това предупреди в "Денят започва" народният представител от „Демократична България“ Владислав Панев. Според него вместо да се ограничават разходите и да се повишава ефективността на държавната администрация, управляващите предвиждат допълнително данъчно натоварване на частния сектор с 2 милиарда евро.

"Икономиката има два двигателя, от които единият е много прегрял. Това е потреблението. Когато заплатите в държавната администрация са скочили последните 5 години с над 80% средно, а производителността на труда с около 4-5 пъти по-малко, то очевидно икономиката не работи добре и това не е причина за последващ растеж. Отделно виждаме, че инфлацията е расте на горе именно заради наливането на бензин в огъня, бих казал. Не само ръста на доходите на чиновниците, но също така и бюджетният дефицит, който се реализира. Това води до по-голямо парично предлагане, съответно до ръст на инфлацията, ръст на вноса, което е по-драматичното. Тъй като ние виждаме, че индустриалното производство пада от 2022 г. насам, търговският дефицит непрекъснато се увеличава. Т.е. конкурентоспособността на икономиката се влошава и това е вторият двигател на икономическия растеж - производството и инвестициите. Виждаме, че този двигател не работи от няколко години и този бюджет, който сега се предлага, предлага този двигател да продължи да не работи. Защо? Защото частният сектор ще се обложи с нови 2 милиарда евро. Бюджетът е сбъркан според мен по тази причина. Вместо да се върви към намаляване на разходите, които могат да охладят и покачването на цените, бюджетът върви към покачването на данъчното облагане именно на производителната част от населението, на която се надяваме да поощри инвестициите и производителността на труда.“

По думите му проблемът е не само в размера на дефицита, но и в липсата на структурни реформи. Панев прогнозира, че в рамките на три-четири години това може да се отрази сериозно на икономиката. Допълнителен риск според него е увеличаването на разходите за лихви, които по бюджетната прогноза ще нараснат три пъти за четири години.

"Това е големият проблем на бюджета, че реформи липсват", подчерта Панев.

Депутатът от „Демократична България“ заяви, че от партията не са против непопулярни реформи, включително в системата на ТЕЛК и държавната администрация.

"Абсолютно сме "за" спирането на източването през ТЕЛК-ове, включително ДБ сме внесли законопроект в тази посока. Не сме съгласни с това, че асистентите на децата с увреждания трябва по равно да им намалят възнагражденията. През изкуствен интелект може да бъде направена цялостна ревизия на издадените ТЕЛК-ове. В гърция такава реформа е намалила ТЕЛК-овете с 30".

Панев отхвърли обвиненията, че опозицията блокира подобни промени, и посочи, че партията е подкрепяла предложения за ограничаване на автоматичното увеличаване на разходите в отделни сектори.

„Доста реформи са непопулярни и вероятно ше предизвикат протести, не от наша страна. Но това е парламентарното мнозинство. Когато разполагаш с такъв инструмент като парламентарно мнозинство, ти не бива да се страхуваш от реформи. А ние виждаме в бюджета и в други действия на правителството именно страх.“

Панев критикува и опитите за административно овладяване на цените. Според него държавата едновременно увеличава паричното предлагане чрез дефицит и заеми, а след това се опитва да контролира цените с административни мерки. Той направи паралел с политиките от 90-те години и управлението на Жан Виденов.

Депутатът не приема и тезата, че сегашният дефицит е основно резултат от разходи на предишни правителства. По думите му не са представени доказателства за неплатени фактури от минали години, които да са разплатени през тази година.

"Не сме свидели фактури от миналата година, които са разплащани тази година."

Затова според него са необходими реформи не само в администрацията, но и в цялостното управление на държавата.

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