68 пътни знака са демонтирани и откраднати от новоремонтираното шосе между селата Ахматово и Поповица в община Садово. Полицията е поела случая, но засега извършителите не са открити. Докато органите на реда разследват кражбата, от фирмата строител се принудиха да възстановят липсващите пътни знаци, а от местната власт призоваха гражданите да са особено бдителни към подобни посегателства. Повече по темата – в репортажа на колегите от Пловдив.

Повечето пътни знаци, които са откраднати, са били поставени на току-що ремонтираното трасе между селата Ахматово и Поповица. Новият път обаче не може да бъде одобрен от приемателна комисия без всички необходими указателни табели. Затова от строителната фирма, извършваща ремонта, са закупили и поставили нова партида знаци.

Димитър Здравков – кмет на община Садово: "Неприемливо е за нас по този начин някой да си набавя блага за собствена нужда, изземвайки... Тоест е чиста кражба на общинско или държавно имущество. То от утре, когато приемат обекта, става наша собственост и оттам нататък пък ние ще почнем да поддържаме, както за всеки един път. И тук е въпросът и много от хората, които се движат по пътищата, с недоволство се дразнят: защо ги няма знаците, защо дадената община или държавата не ги слага?"

За да се пресече посегателството на неизвестните засега крадци, от полицията са осигурили охрана на пътя. Полицейските служители потвърдиха пред екипа ни, че пазят знаците от повторна кражба. По данни от кметството извършителите са рязали коловете или са ги измъквали директно със стълбовете от бетона. Повечето от местните жители обаче твърдят, че не са разбрали за липсващите знаци.

Васил – жител на Ахматово: "Не съм видял. Това е." Йордан Йорданов – кмет на Ахматово: "Изведнъж, по строителството на този път, вместо да се радваме, вместо да сме доволни и благодарни, се случва това нещо. Знаците не знам за какво могат да се използват, но коловете са желязни, стоманени, фи 60. Те могат да се ползват за абсолютно всичко."

Стойността на един знак е около 60 евро. Така общата загуба не надхвърля 4000 евро. Но сериозно се компрометира пътната безопасност и се създават предпоставки за произшествия.

Кражби на елементи от инфраструктурата на пътищата у нас има от години. Най-известната е, когато край Ямбол изчезнаха стотици метри мрежа от магистрала „Тракия“, а после бяха открити в дворове на близки до пътя села. Както и изчезналата мрежа за птици на магистрала „Марица“ през 2016 година или шумозащитни пана на Северната скоростна тангента в София.