Българската национална телевизия е лидер по обективност след телевизиите по време на изборите. Това показва изследване на агенция "Мяра" по поръчка на Съвета за електронни медии. Днес СЕМ представи доклада си за медийното отразяване на предизборната кампания за президент и вицепрезидент.

Кулминацията на кампанията е бил дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров, казаха експертите на СЕМ. Отбелязаха, че БНТ добре е разграничавала в предаванията си двете роли на президента Илияна Йотова - като държавен глава и като кандидат-президент. БНТ е положила огромни усилия да предложи много различни платени и безплатни форми на отразяване, отчетоха още от Съвета.

Мониторингът е обхванал 13 линейни медийни услуги, създавани от националните обществени медии БНР и БНТ – всички програми на Българското национално радио (включително националните „Хоризонт“ и „Христо Ботев“ и девет регионални програми) и двете програми на Българската национална телевизия (БНТ 1 и БНТ 2). Проследени са и 15 линейни медийни услуги на търговски доставчици (12 телевизионни и три радиопрограми), 18 нелинейни медийни услуги – най-големия брой, наблюдаван досега от СЕМ, както и една платформа за видеосподеляне.

СЕМ е подкрепил БНТ в борбата срещу езика на омразата, като е дал възможност да се отстраняват от дебатите политици. Това са основните изводи, свързани с отразяване на предизборната кампания по БНТ, които бяха представени в СЕМ.

Зорница Гюрова, експерт от СЕМ: "СЕМ подкрепи БНТ и БНР за своевременната реакция в живите предавания и така на 16 октомври станахме свидетели как бяха прекратени участията на двама кандидат президенти, съответно БНТ 1 и БНТ 2. БНТ осигури достъп за хората с увреждания за по-голямата част от предизборното съдържание и в нощта на изборите от 18.00 до 1.00 ч. предлагаше жестов превод. В денят на изборите БНТ представи множество на брой предавания, репортажи, включвания и информация."

Националните медии, и особено Българската национална телевизия, затвърждават мястото си в ежедневието на българите, показват данните от проучването на агенция "Мяра". Изследването е проведено в периода от 8 до 19 октомври 2026 г. сред 1009 души.

Близо две трети от анкетираните заявяват, че имат по-голямо доверие на българските медии, като обществените медии – БНТ и БНР – се ползват с по-високо доверие. Всеки трети българин, или 32%, посочва Българската национална телевизия като мястото, където може да открие най-обективната информация.

Яница Петкова, агенция "Мяра": "По отношение на това къде се намира най-обективната информация от гледна точка на тип медии според нашите респонденти обществената телевизия БНТ е 1/3 от всички отговори."

Според представените данни, все повече доверието към нелинейните медии се изравнява, но в различните възрастови групи има разлики, като по-младите са по-склонни да се доверяват на онлайн медиите.

Авторитетът на обществените медии в предизборната кампания е осезаем, коментира след представянето на данните социологът Първан Симеонов. Той отчете, че екзитполът е показал, че повече от 30% от гласувалите са се повлияли от дебата между Андрей Гюров и Илияна Йотова по БНТ.

Първан Симеонов, агенция "Мяра": "Дебатът, що се отнася до БНТ, екзитпол, който "Мяра" направи, показа, че 30% от гласувалите са повлияни от дебата. Това е сериозно число и показва значението на този дебат."

Симеонов открои поколенческата разлика и процеса на преориентиране към новите медии, съпроводен с критицизъм към традиционните медии и търсене на алтернативни източници. Според него в социалните медии и по-малките медии „под радара“ се появява алтернативно съдържание, което трудно подлежи на анализ.

Председателят на ЦИК Георги Хорозов заяви, че има свръхрегулация на медиите по време на предизборната кампания. Уточни, че избирателното право, законосъобразността и забраната на език на омразата дават една ясна регулаторна рамка в Изборния кодекс, но при нейното прилагане могат да възникнат затруднения.

Той похвали медиите за тяхната реакция при извършването на нарушения. „Доверието в обществените медии е изключително високо и те показаха високо ниво на професионализъм“, каза председателят на ЦИК.

Резултатите от проучването на агенция "Мяра" отново поставят Българската национална телевизия в лидерска позиция по доверие, по гледаемост, не само чрез ефира, а и чрез социалните ни платформи. Това заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова пред Съвета за електронни медии след представянето на социологическото изследване и доклад за медийното отразяване на предизборната кампания за президент и вицепрезидент.

Снимки: БТА

По думите ѝ през октомври страницата на "По света и у нас" във Фейсбук е отчела над 11 млн. гледания, над 1 млн. зрители са проследили в ефир дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров, а висок интерес е имало и към дигиталните и социалните канали на медията.

"Защото имаме рекордна гледаемост през октомври, която е и в дигиталните ни платформи, над 11 млн. имаме във Фейсбук страницата на БНТ, на bntnews.bg през октомври, което означава огромен интерес към изборите. В останалите ни платформи резултатът също е много голям - bnt.bg и bntnews.bg. Имаме над 1 млн. зрители в ефира по време на предизборния дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров, включително на сайтовете ни и в социалните ни платформи", подчерта генералният директор на БНТ.

Милотинова призова също при евентуални промени в Изборния кодекс да се преразгледат правилата и задълженията, вменявани на обществените медии. По думите ѝ сегашните разпоредби и отговорности водят до представяне на кандидатите по начин, който от една страна не привлича достатъчно интереса на аудиторията, а от друга – измества картината и не откроява най-важното от кампанията, като същевременно стеснява зрителския интерес към БНТ в праймтайма.