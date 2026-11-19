Националните медии, и особено Българската национална телевизия, затвърждават мястото си в ежедневието на българите. Това показват данните от проучване на социологическата агенция „Мяра“, проведено на 8 и 19 октомври сред 1009 души и представено днес в СЕМ.

Близо две трети от анкетираните заявяват, че имат по-голямо доверие на българските медии, като обществените медии – БНТ и БНР – се ползват с по-високо доверие.

Всеки трети българин, или 32%, посочва Българската национална телевизия като мястото, където може да открие най-обективната информация.

БНТ е и универсален източник на информация за две трети от участниците в проучването. Данните потвърждават значимата роля на обществената телевизия в информирането на българското общество.