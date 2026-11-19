Българската национална телевизия е лидер по обективност сред електронните медии по време на изборите. Това показва изследване на агенция "Мяра" по поръчка на Съвета за електронни медии. Днес СЕМ представи доклада за медийното отразяване на предизборната кампания за президент и вицепрезидент.

Кулминацията на кампанията е бил дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров, казаха експертите на СЕМ. БНТ добре е разграничавала в предаванията си двете роли на президента Илияна Йотова - като държавен глава и като кандидат-президент. БНТ е положила огромни усилия да предложи много различни платени и безплатни форми на отразяване.

СЕМ е подкрепил БНТ в борбата срещу езика на омразата, като е дал възможност да се отстраняват от дебатите политици. Това са основните изводи, свързани с отразяване на предизборната кампания по БНТ, които бяха представени в СЕМ.