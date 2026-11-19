Българската национална телевизия е лидер по обективност сред електронните медии по време на изборите. Това показва изследване на агенция "Мяра" по поръчка на Съвета за електронни медии. Днес СЕМ представи доклада за медийното отразяване на предизборната кампания за президент и вицепрезидент.
Кулминацията на кампанията е бил дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров, казаха експертите на СЕМ. БНТ добре е разграничавала в предаванията си двете роли на президента Илияна Йотова - като държавен глава и като кандидат-президент. БНТ е положила огромни усилия да предложи много различни платени и безплатни форми на отразяване.
СЕМ е подкрепил БНТ в борбата срещу езика на омразата, като е дал възможност да се отстраняват от дебатите политици. Това са основните изводи, свързани с отразяване на предизборната кампания по БНТ, които бяха представени в СЕМ.
Зорница Гюрова, есперт от СЕМ: "СЕМ подкрепи БНТ и БНР за своевременната реакция в живите предавания и така на 16 октовмри станахме свидетели как бяха прекратени участията на двама кандидат президенти, съответно БНТ 1 и БНТ 2. БНТ осигури достъп за хората с увреждания за по-голямата част от предизборното съдържание и в нощта на изборите от 18.00 до 1.00 ч. предлагаше жестов превод. В денят на изборите БНТ представи множество на брой предавания, репортажи, включвания и инфорамация."
Яница Петкова, агенция "Мяра": "По отношение на това къде се намира най-обективанта информация от гледна точка на тип медии според нашите респонденти обществената телевизия БНТ е 1/3 от всички отговори."
Първан Симеонов, агенция "Мяра": "Дебатът, що се отнася до БНТ, екзитпол, който "Мяра" направи, показа, че 30% от гласувалите са повлияни от дебата. Това е сериозо число и показва значението на този дебат."