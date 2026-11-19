Много се радвам на резултатите от проучването на агенция "Мяра", защото те поставят отново БНТ в лидерска позиция по доверие, по гледаемост, не само чрез ефира, а и чрез социалните ни платформи.
"Защото имаме рекордна гледаемост през отомври, която е и в дигиталните ни платформи, над 11 млн. имаме във Фейсбук страницата на БНТ, на bntmews.bg през октомври, което означава огромен интерес към изборите. В останалите ни платформи резултатът също е много голям - bnt.bg и bntnews.bg. Имаме над 1 млн. зрители в ефира по време на предизборния дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров, включително на сайтовете ни и в социалните ни платформи", подчерта генералният директор на БНТ.
По отношение на трудностите и предизвикателствата по време на предизборната кампания Милотинова коментира:
"Присъединявам се към това, което казаха колегите от БНР по отношение на предизвикателствата. Видяхме и в тази кампания, а именно тези задължения, които ни се вменяват по съществуващите сега правила и отговорност и да показваме различните кандидати в изборите по начин, който не предизвиква интерес у аудиторията и начин от друга страна, който измества сякаш картината и не показва най-важното в предизборната кампания. Присъединявам се към апела на БНР, че тези текстове изискват ревизия и сериозен дебат. Надявам се на подкрепата и на СЕМ, и на ЦИК. Тези въпроси изникват през всяка предизборна кампания. Наложи ни се на два пъти по БНТ1 и по БНТ2 в дебатите да изтегляме участници от студиото заради поведение, несъвместимо с стандартите."