Много се радвам на резултатите от проучването на агенция "Мяра", защото те поставят отново БНТ в лидерска позиция по доверие, по гледаемост, не само чрез ефира, а и чрез социалните ни платформи.

"Защото имаме рекордна гледаемост през отомври, която е и в дигиталните ни платформи, над 11 млн. имаме във Фейсбук страницата на БНТ, на bntmews.bg през октомври, което означава огромен интерес към изборите. В останалите ни платформи резултатът също е много голям - bnt.bg и bntnews.bg. Имаме над 1 млн. зрители в ефира по време на предизборния дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров, включително на сайтовете ни и в социалните ни платформи", подчерта генералният директор на БНТ.

По отношение на трудностите и предизвикателствата по време на предизборната кампания Милотинова коментира: