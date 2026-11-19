Парламентът одобри проект за закупуване на 57 нови самоходни гаубици „Цезар“ с калибър 155 мм на стойност 686 млн. евро. Народното събрание ратифицира и споразумението между министерствата на отбраната на България и Германия за съвместно придобиване на системи за противовъздушна отбрана „Ирис-Т“.

Историческо решение на Народното събрание – и то в деня, в който Сухопътните войски отбелязват своя професионален празник. За първи път от повече от 50 години те ще се сдобият с нова артилерийска система – самоходни гаубици „Цезар“, калибър 155 мм, френско производство, на компаниите Thales и KNDS. Те трябва да бъдат доставени до 31 декември 2030 г.

По време на дебатите в пленарната зала единствено от ГЕРБ-СДС изразиха резерви. Те бяха свързани по-скоро с оскъпяването на договора. По техни думи, само в рамките на няколко месеца – от лятото досега, цената се е увеличила с близо 35 милиона. Поради тази причина при гласуването 19 депутати от групата на ГЕРБ-СДС се въздържаха.

ген. Иван Лалов, председател на Комисията по отбрана: „Основна цел на проекта е повишаване на способностите за водене на контрабатарейна борба, непосредствена огнева поддръжка на маневрените формирования и поразяване на резервите на противника на разстояние 40 км и повече. За преодоляването на недостига от способности се предвижда придобиването на 57 нови самоходни гаубици „Цезар“, 155-милиметрови боеприпаси и съответното спомагателно оборудване за формиране на три артилерийски дивизиона.“

Ивайло Мирчев, ДБ: „Прозират едни усещания, че има едни фирми, с едни имена, които са застанали зад сделки като тази. Нещата изглеждат привидно добре и след това по-високата цена се обяснява по един друг начин.“

Христо Гаджев, ГЕРБ-СДС: „От юли досега разглежданото споразумение има увеличение от 35 милиона, които ги нямаме разписани, няма как да подкрепим 280 милиона евро на добра дума да бъдат похарчени. Защото иначе може да остане едно лошо усещане, че се прави коледен подарък към определени фирми, които са българските подизпълнители тук.“

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Казахте, че увеличението е 35 милиона. Защо го има това увеличение? Реално това са непредвидените разходи, които са заложени към договора. Това не означава, че тези финансови средства ще бъдат похарчени. Да, лимитът, който е заложен в оперативното споразумение, е спазен.“

Александър Иванов, ГЕРБ: „Дали са включени всички средства и възможността за сертифициране на 155-милиметровите снаряди за този вид изделие? Защото това е възможност българската отбранителна индустрия да произвежда снаряди именно за тези гаубици, които ние ще придобием.“

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Към момента няма произведени 155-милиметрови боеприпаси от българската отбранителна индустрия. Ако ние го включим в договора, това ще струва финансови средства.“