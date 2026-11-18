Продължаващите атаки по търговски кораби в Черно море и днес нажежиха страстите в парламента. Част от опозицията настоява за свикване на КСНС по темата, а военният министър отговори, че към момента не вижда необходимост от свикването му, но преценката е на държавния глава.

Преди да отговори на въпросите в парламентарната комисия по отбрана, военният министър коментира, че само вчера българските военни успешно са спасили два екипажа с общо 31 души.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „От българска страна ние повече мерки не можем да вземем. Всичко, с което разполагаме, е по крайбрежието. То е разположено там, то работи и в момента. Екипажи имаме и на самолети, и на вертолети, и зенитно-ракетни комплекси, и всичко.“

От опозицията обаче казват, че нарастващите рискове за страната ни заради ескалацията на напрежението в Черноморския регион и постоянните атаки срещу търговски кораби налагат свикването на ново заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: „Радостната новина от потопените кораби вече е, че със сигурност в дълбините на Черно море има газ. Вече имаме газ и можем да го добиваме. Ние сме се превърнали в пиратска държава. Пиратите шестват, защото правителството не смее да каже кои са пиратите.“

Ивайло Мирчев, народен представител от ПГ на „Демократична България“: „Все още никой не знае коя е атакуващата страна и как потъват тези кораби. За съжаление, в България управляващите все още търсят първия потънал кораб, от чието потъване вече може би два месеца минаха. Кой го е потопил? И все още не е ясно.“

Радослав Рибарски, народен представител от ПГ на „Продължаваме промяната“: „Да видим дали президентът Йотова е постигнала мир в Камбоджа, да се върне в България, и я призоваваме да свика Консултативен съвет за национална сигурност.“

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Изключително нелепи са шегите на някои опозиционни лидери в тази ситуация, когато се губят човешки животи и когато екипажите от ВМС и ВВС полагат невероятни усилия за спасяването на човешки живот. Решението да се свика Консултативен съвет е в правомощията на президентската институция, на президента. Към момента аз не виждам някаква съществена нужда и разлика от това, което беше преди един месец. Така че ситуацията не е по-различна. Напрежението в Черно море непрекъснато расте и ударите ще продължат, това е сигурно.“

Стоянов допълни, че отговор на въпроса откъде идват атаките с дронове трябва да даде разследването.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Министерството на отбраната не е разследващ орган. Снимките, които бяха получени от безекипажните дронове, бяха изпратени на абсолютно всички наши съюзници и партньори. Отговор от тяхна страна все още няма.“

И външният министър подчерта, че президентът решава дали да бъде свикан КСНС.

Велислава Петрова, министър на външните работи: „Най-ефективният и устойчив вариант е да се стигне до дипломатическо решение, което да доведе до край на военните действия в Черно море. Именно в тази посока от самото начало са и нашите усилия.“

Петрова допълни, че решение на проблема с нарастващия брой атаки търсят още Румъния, Турция и всички засегнати държави в Черноморския регион.