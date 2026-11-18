Връчиха наградите "Златен век" в националната галерия "Двореца" по случай Деня на будителите.



Десетки дейци на българската култура бяха наградени за постигнати високи творчески резултати. Най-високото отличие огърлие получиха диригентът Найден Тодоров и историкът проф. Пламен Митев. Наградите бяха връчени от министъра на културата Евтим Милошев.

Евтим Милошев, министър на културата: "Това е най-голямото отличие в системата на Министерство на културата и това е признанието и благодарността на държавата към всички творци на културния фронт на всички хора, които дават енергията си, таланта и чувствителността си за развитието на изкуството и културата в България."