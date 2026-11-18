Група, наподобяваща "Ку-клукс-клан" е разбита в Пловдив, 11 души са задържани – сред тях четирима непълнолетни.

Окръжната прокуратура в Пловдив повдига обвинения на 11 лица, сред които и четирима непълнолетни, за участие в крайнодясна расистка организация, която отправя и призиви за насилие в интернет. Акцията е проведена вчера на територията на Пловдив и Раковски от МВР и ДАНС.

За съществуването и дейността на организацията е станало известно по време на разследването за извършеното убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август. Претърсени са общо 14 адреса и две моторни превозни средства в областта, като са намерени и иззети различни веществени доказателства. Сред тях – книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски, свастики и други вещи, доказващи принадлежност към крайнодясната организация "Ку-клукс-клан" – Дивизия Пловдив. На един от адресите е било открито и знамето на пловдивската структура.

Установено е, че нейните членове са се събирали на различни публични места в Пловдив, включително и в заведения. Спрямо 32-годишният ръководител на групата е повдигнато обвинение за това, че от януари 2025 година до 16 ноември тази година в Пловдив е ръководил организацията с 10 членове, която си е поставяла за цел чрез слово, печат, електронни информационни системи и по друг начин да проповядва и подбужда към дискриминация, насилие и омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и сексуално ориентация. Ръководителят на групата е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.