Пореден случай на безразсъдно изпреварване в забранен участък на пътя Велико Търново - Русе заснеха охранителни камери в село Самоводене.

На видеото се вижда как тир, който се движи с много над разрешената скорост, чупи сигнални предпазни колчета, за да изпревари бус.

Това накара хората в селото за пореден път да призоват институциите за по-строг контрол и извеждане на трафика по международния път Русе – Свиленград извън населените места.

В събота вечерта тир навлиза в село Самоводене, буквално профучава покрай домовете на хората и отнася предпазните колчета, за да изпревари бус. Подобни опасни ситуации са ежедневие, а през годините инцидентите са десетки.

"Скоростта е 50 км/ч, няма друго ограничение, но вие виждате – кой спазва." "Тук е хаос, със страх заспиваш."

От Агенция "Пътна инфраструктура" казват, че са взети всички предпазни марки за обезопасяване на пътя. От полицията също подчертават, че в района има ежедневен контрол, но според хората това не е достатъчно.

Красимир Йорданов, пътен експерт: "Тези колчета за мен това е просто отбиване на номер явно. Пак има конфликтна точка – те минават през тях. Мисля, че на това разстояние преспокойно може да има бетонови блокчета."

Валентин Къндев, кмет на село Самоводене: "Истината е, че докато не се направи автомагистралата Бяла – Велико Търново, този тежкотоварен трафик да излезе извън населеното място, нещата едва ли ще се променят. А по отношение на контрола да, наистина от страна на "Пътна полиция" и служителите на МВР се взема превантивен контрол, но той не е достатъчен."

Според хората една от причината за непрекъснатите нарушения и опасни ситуации по този международен път е чувството за безнаказаност у шофьорите, когато навлязат в България.