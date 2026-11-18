Освен в Румъния, силното земетресение се е усетило на много места и у нас. Малко преди 3:00 часа тази нощ, аларма с предупреждение за земетресение успя да събуди русенци.

Няма данни за пострадали хора или материални щети. Към този час няма данни и за прекъснати телекомуникации, водоснабдяване или електрозахранване в Русенска област. Русенци са чувствителни на тази тема защото все още помнят земетресенията от 1977 и 1989 година.

Тази нощ се оказва, че повечето хора са разбрали за земетресението едва след активирането на предупредителната аларма в телефоните им. А други, освен, че не са получили такова съобщение, не са усетили и самия трус.

– То ни събуди, разпищя цялата къща всички телефони. – Тя така издрънча алармата, че то беше. Аз се учудих чак, какво е това нещо. Иначе самото земетресение беше може би минута. Много странно дрънка там. – Аз и жена ми да го усетихме. Даже вратата почна леко да скърца. – Не беше толкова много силно. БНТ: Изплашихте ли се? – Аз? Не. Тя се изплаши и се гушна в мен. Изобщо не мръднах от леглото. Там си останахме.

Междувременно от Геофизичния институт на Българската академия на науките заявиха в "Денят започва", че не се очакват силни вторични трусове.

доц. Пламена Райкова, Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН: "Това не е необичайно явление. През няколко месеца там се регистрират по-силни земетресения с магнитуд 4. Очакваме да има слаби трусове след това, но може би следващите дни ще се регистрират от порядъка на 2,5-3. Някое друго събитие вероятно ще бъде регистрирано, но не се очаква в часове наред да бъдат регистрирани по-слаби земетресения, тъй като самата зона не се характеризира с такава интензивна афтършокова серия."

Освен в Русенска област, хората споделят, че земетресението се е усетило и в Силистра, Разград, Търговище, Шумен и Велико Търново.

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