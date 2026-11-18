Поредица от трусове разтревожи и жителите в Смолянско, най-силният от които с магнитуд 3,7 по Рихтер.

Регистриран в 3:16 часа. Земетресението е усетено в Смолян, но най-силно е било в района на село Момчиловци. Там хората са усетили не един, а три труса.