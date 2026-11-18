Поредица от трусове разтревожи и жителите в Смолянско, най-силният от които с магнитуд 3,7 по Рихтер.
Регистриран в 3:16 часа. Земетресението е усетено в Смолян, но най-силно е било в района на село Момчиловци. Там хората са усетили не един, а три труса.
Асен Костадинов: "В 3 часа и 17 минути, усетих го, ама не беше много силно."
Вихър Родопски: "Лично аз не, но жена ми го е усетила и дори ме събуди, някакъв тътен."
Сийка Суркова, кмет на с. Момчиловци: "На три пъти, доста силно тази нощ в периода от 2:20 ч. до към 4:30 ч. и множество десетки вторични трусове, които бяха силно осезаеми, по-скоро чуваха се като тътен."