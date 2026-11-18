Със сигурност за мен е достатъчно, за спорта също смятам, че е една голяма крачка напред, защото спортът с годините изисква грижа и усилия, както когато има резултати. Това е именно благодарение на тази грижа и на тези усилия, които са полагани, за да има постоянни успехи и за да може да се държи здрав и силен българският дух. Това каза Карлос Насар след посещението му в Министерския съвет.

Световният шампион по вдигане на тежести беше приет от кабинета, където бе приветстван от премиера Румен Радев, а министърът на младежта и спорта Енчо Керязов обяви, че той ще получи парична премия от 110 000 евро, връчвана някога на спортист от индивидуален спорт в България.

"Смятам, че този жест, който направи Министерски съвет към спорта и спортистите, може единствено и само да благодарим. Аз смятам, че Министерството на спорта прави всичко, каквото му е по силите и каквото е нужно за спортистите. Единствено мога да говоря само за вдигането на тежести. Единствено ние трябва да си подредим федерацията, за да можем да използваме пълния капацитет и на Министерството на спорта, и на федерацията, тъй като трябва да работят в синхрон, спортисти, треньори, федерация и Министерството.

"Очакваме вписването на Асен Златев и се надяваме да се случват все по-хубави неща", добави той.

Запитан има ли оферти от чужбина към него, той заяви:

"Да, продължават. Има няколко нови страни, които имат желание да представлявам тяхната държава, но за сега ще го запазя за себе си. Аз вече съм отказал."

На въпроса кави са очакванията му от церемонията Спортист на годината, Насар отговори:

"Очакванията са ми да видя всички мои колеги спортисти там и да се забавляваме, да прекараме време заедно."

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