САЩ са нанесли нови въздушни удари срещу Иран, съобщи пред Ройтерс представител на американските въоръжени сили.

Американски изтребители са ударили ракетна база на остров Кешм в Ормузкия проток, в отговор на ирански обстрел срещу американски обекти и военнослужещи в региона. Иран продължава да атакува и танкери в Ормузкия проток.

Иранската армия съобщи, че нанесла удари и срещу американски дронови и ракетни установки във военната база Али ал Салем в Кувейт. Въздушна атака имаше и в Бахрейн, където армията прихвана ирански ракети и обвини Ислямската република в "системен враждебен подход". Новата размяна на удари идва въпреки продължаващите преговори с посредничеството на Оман и Катар.