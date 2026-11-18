САЩ атакуваха ракетна база на иранския остров Кешм
САЩ са нанесли нови въздушни удари срещу Иран, съобщи пред Ройтерс представител на американските въоръжени сили.
Американски изтребители са ударили ракетна база на остров Кешм в Ормузкия проток, в отговор на ирански обстрел срещу американски обекти и военнослужещи в региона. Иран продължава да атакува и танкери в Ормузкия проток.
Иранската армия съобщи, че нанесла удари и срещу американски дронови и ракетни установки във военната база Али ал Салем в Кувейт. Въздушна атака имаше и в Бахрейн, където армията прихвана ирански ракети и обвини Ислямската република в "системен враждебен подход". Новата размяна на удари идва въпреки продължаващите преговори с посредничеството на Оман и Катар.