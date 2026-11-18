Искам да поздравя нашите играчи. Те играха много добре през тези 40 минути.Това каза старши треньорът на Балкан Богдан Карачич.

Шампионът на България записа втора победа дебюта си в Еврокъп. Балкан надигра Рациофарм Улм с 86:78 в среща от осмия кръг, изиграна в "Арена Ботевград". Селекцията на Богдан Караичич наложи волята си, особено в последните три части, но едва в заключителните секунди намериха пътя към успеха, нанасяйки трето последователно поражение на германския тим във втория по сила турнир в Европа.

"Без да си кривим душата, сме изключително щастливи, че вече сме с две победи в Еврокъп при обстоятелствата, в които се намираме. С контузии и някои други проблеми", коментира още наставникът на българския тим.

Балкан имат две победи и шест загуби, което го оставя на последното осмо място във временното класиране, а Рациофарм Улм се намира на шестата позиция с три успеха и пет поражения. Следващият мач в надпреварата за Балкан ще бъде на 8 декември, когато ще има визита на Бахчешехир.

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