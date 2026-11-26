Селекционерът на националния тим по баскетбол на България Любомир Минчев бе категоричен, че най-важното е, че отборът постигна победа над Дания с 87:84 във втория си мач от предварителните квалификации за eвропейското първенство за мъже през 2029 година.

"Хубавото е, че победихме. За мен не играхме добре, но както винаги се казва и се знае - по-добре грозна победа, отколкото красива загуба. Различен мач от този, които изиграхме в Румъния. Нито в защита бяхме добре, нито в транзиция в защита. Позволихме доста точки да ни вкарат от тяхна бърза атака. Това до голяма степен им помогна да стоят в мача", коментира Минчев на пресконференцията след двубоя, който се игра пред близо 11 000 зрители в "Арена 8888" в София.

България оглавява група "D" с актив от две победи над Румъния и Дания.

"Най-важното е, че победихме и запазихме предимството, което направихме в Румъния, а това е най-важното. Да запазим първото място, да не допускаме загуба и вече февруари окончателно да си изпълним целта", каза още старши треньорът на националите.

Според него някои от играчите на гостите надхвърлиха възможностите си.

"Някои се надскочиха от техния отбор, но и ние им позволихме. Не искам да се повтарям, но най-важното е победата. Ние знаехме кои играчи от тях имат добра стрелба, но те се надскочиха", добави Любомир Минчев след успеха над Дания.