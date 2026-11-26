Кметът на София Васил Терзиев не се ангажира с конкретен срок за възстановяване на нормалното топлоподаване в студентските общежития, където проблемът остава заради недостатъчното налягане в мрежата. Това стана ясно след срещата свикана от него и отговорните институции по казуса.

"Топлофикация София" работи по възстановяването на подаването на топла вода и парно не само към Студентски град, но и към останалите райони в града.

От близо две седмици в общежитието на Николай няма нито топла вода, нито парно. Вече се е оборудвал с духалка и електрическа кана.

Николай Георгиев, студент: "Топля си вода с различни нагревателни уреди, къпя се във фитнеса, в който ходя."

Сметката за ток вече е скочила нагоре заради включването на различни електрически уреди.

Николай Георгиев, студент: "Да се помисли за компенсации за студентите относно нашите сметки, тъй като ние в момента стоим на студено."

Темата с компенсациите беше обсъдена днес на срещата между "Топлофикация", Общината и университетите.

Петър Петров, изп. директор на "Топлофикация София": "Мислим така в посока дали може да се случи, как може да се случи, в какви размери също така."

Създава се кризисен щаб с участието на всички институции. Целта е да има информация в реално време за напредъка по авариите и ремонтите.

Васил Терзиев, кмет на София: "Трябва да приемем, че лесно решение няма. Това е честният отговор, който дължим и на софиянци, и на студентите. Всяко едно решение ще бъде трудно и ще бъде с компромиси."

По отстраняването на авариите работят над 200 души и повече от 15 екипа с тежка техника.

Петър Петров, изп. директор на "Топлофикация София": "Стартирали сме разговори за наемане на допълнителни служители и техника, за да бъде ускорено отстраняването на авариите. Ситуацията е тежка. Правим всичко възможно да се справим с нея. Ако търсим крайното и трайно решение на проблема, то е подмяна на мрежата."

От общината обясниха, че овладяването на авариите още през този сезон изисква държавна подкрепа от 150 до 200 млн. евро. Общината е поръчала на Световната банка анализ за оздравяване на дружеството.

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