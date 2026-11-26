Двама гръцки граждани – на 50 и на 22 години, са задържани и срещу тях е образувано досъдебно производство за убийството на 24-годишен българин. Това каза специално за БНТ Евангелос Коциас от Главната регионална дирекция на полицията на Източна Македония и Тракия, Гърция.

Българинът е бил в неизвестност от събота, 21 ноември, а днес стана ясно, че е бил убит.

"Убийството на 24-годишен чужд гражданин, извършено на 21 ноември вечерта в земеделски район на област Драма, е разкрито. Според самопризнанията на 50-годишния извършител, вечерта на 21 ноември той е прострелял 24-годишния чужд гражданин с ловно оръжие. След това го е транспортирал с автомобила на жертвата до земеделски район, където го е заровил. Вторият извършител е обвинен в съучастие. Твърди се, че е транспортирал извършителя от мястото, където е оставил автомобила, до дома му. По указание на 50-годишния извършител е установено мястото, където е било извършено разравянето и изваждането на тялото", каза за БНТ Евангелос Коциас.

Според близки на жертвата той е бил в много добри отношения с работодателя си, който дори бил кръстник на децата му.