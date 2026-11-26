Русия трябва да избягва действия, които разширяват войната ѝ в Украйна. За това призоваха Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО на фона на нова ожесточена размяна на удари между двете страни. Според изданието Ер Бе Ка Киев и Москва са си разменили и тела на загинали войници.

Тръмп и Рюте разговаряха тази нощ в "Мар-а-Лаго" - имението на американския президент във Флорида. Срещата беше закрита за журналисти. Подробности за съдържанието ѝ бяха разпространени единствено в кратко съвместно изявление на двамата лидери.

"Срещата беше изключително ползотворна, като основните теми бяха войната между Русия и Украйна и конфликтът в Иран. Обсъдихме колко е важно Русия да се въздържа от всякакви действия, които умишлено или неволно биха довели до разширяване на войната, както и колко е важно да се постигне мирно разрешение на конфликта възможно най-бързо."

Русия нанесе нови масирани удари с балистични ракети срещу украинската столица Киев през нощта. Ранени са поне 7 души, съобщи в Телеграм кметът Виталий Кличко. Руското министерство на отбраната заяви, че целите са били предприятия от военната индустрия. Атакуван е бил и кораб близо до пристанище Одеса.

Наталия: "Ние сме шивашка работилница. Произвеждаме домашен текстил - одеяла, възглавници и спално бельо. Тук няма абсолютно нищо военно. Няма нищо военно и в околните сгради."

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Украйна е атакувала военното летище Савалейка в област Нижни Новгород, на 300 км източно от Москва.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Нашите дронове нанесоха удар по руско военно летище. Именно онова летище, от което излитат самолетите им, за да отнемат човешки животи в Украйна. В момента оценяваме точния размер на щетите, които руснаците са претърпели този път. Ще продължим да нанасяме ответни удари."

Според съобщение на Генералния щаб са били поразени поне три самолета МиГ-31 и два Су-34 - използвани от Русия за изстрелване на трудните за прeхващане хиперзвукови ракети "Кинжал". Машините отдавна са цел на Украйна, защото поразяват големи инфраструктурни и военни цели. Русия не е коментирала информацията. Вестник "Комерсант" съобщава, че вчера в Москва е бил задържан заместник главнокомандващия на руските военнокосмически сили генерал-полковник Юрий Грехов, но няма подробности какви са причините за ареста.