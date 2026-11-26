Така наречените адвентни или коледни базари отдавна са основен елемент на австрийския зимен туризъм. Някои дори ги наричат „шести сезон“ според християнския литургичен календар. Сезонът започва все по-рано и посетителите идват в страната специално, за да преживеят предколедния дух тук.

Австрия е особено привлекателна за туристи през зимата. Само Залцбург очаква два милиона посетители, а Виена се надява на нов рекорд в нощувките. Австрийската търговска асоциация смята, че общите продажби тази година ще бъдат за 420 милиона евро.

В провинция Каринтия местните адвентни пазари наскоро генерираха около 31 милиона евро приходи с предложения в категориите езерни, планински и градски пазари.

Това всъщност са базарите, които работят четири седмици преди Рождество. В Шьонлайтн, на езерото Фаакерзее, наскоро беше създадено цяло коледно село. Това позволява на персонала да остане нает, като годишният период на ваканции на компанията е изместен към по-спокойния месец януари.

Хана Видниг, управляващ директор на „Селище Шьонлайтн“: „Наистина си личи, че това е нов продукт. Хората го обожават. Наистина стопля сърцата на нашите гости; очите на децата светят и вярвам, че тук все още има голям потенциал. Разбира се, вече наблюдаваме скок в резервациите през това време. Защото новите идеи и новите преживявания привличат и нови гости.“

„Вече стигнахме до точката, в която разглеждаме Адвента като самостоятелен сезон за пътуване“, твърдят професионалисти в бранша.

Клаус Еренбрандтнер, управляващ директор на рекламна агенция: „44 процента от посетителите, които идват в Австрия през декември, посещават и коледен базар. Така че е ясно, че посетителите всъщност търсят това преживяване.“

Тази година икономическите очаквания за всички коледни базари в Каринтия са много високи, не на последно място заради близостта на железопътната линия Коралмбан. По този начин икономическото значение на предколедните предложения на открито нараства, а стратегическото им позициониране става все по-важно, въпреки че експертите по туризъм казват, че пазарът все още не е наситен.

Снимки: АП/БТА