Спешна работна среща за решаване на проблема с отоплението и топлата вода в студенстките общежития ще се проведе днес.



Тя е по инициатива на столичния кмет Васил Терзиев, а на нея ще участват представители на МОН и ръководството на „Топлофикация София“.

На фона на разстящото недоволство от студенти, вчера кметът Васил Терзиев поиска Просветното министерство и ръководствата на университетите да предложат решения за осигуряване на отопление и топла вода. От Министерството на образованието и науката създадоха кризисна група, а Столичната община и "Топлофикация София" си размениха критики за ситуацията