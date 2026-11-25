Омбудсманът Велислава Делчева поиска от Районната прокуратура в Кюстендил спешна проверка по случай на физическо насилие над дете с увреждания, настанено в специализиран дом. Омбудсманът съобщава, че при внезапна проверка екипът на Националния превантивен механизъм е установил, че психолог е скубал, ритал по тялото и влачил по земята детето. А наказанието, което е получил за това е „забележка“.

Случаят е от 24 октомври миналата година в този Център за специализирана здравно-социална грижа за деца, където са настанени осем момичета и момчета. Те са с психотични заболявания и високорисково поведение. Екипът на Националния превантивен механизъм извършва внезапна проверка преди три седмици.

Велислава Делчева, омбудсман на Република България: „В документацията откриват едно писмо на директора на този дом, към Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания към Благоевград, където се казва, че психолог във въпросния дом е упражнявал тормоз насилие, скубал, ритал дете от този дом единственото нещо, което имаме като последица е дисциплинарна забележка.“

Центърът в Кюстендил е под шапката на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Благоевград. Ръководителят д-р Татяна Христова обяснява, че става въпрос за 13-годишно дете, което изпаднало в тежка психотична криза, при което крещяло и наранявало главата си, а психологът се опитал да го прибере в т.нар. „мека стая“, облицована с меки модули.

д-р Татяна Христова, ръководител на ЦКОДУХБ – Благоевград: „Експертът не е избрал най-адекватната реакция, но не е било целенасочено насилие. Желанието му да не се нарани го е тикнал да употреби сила, но не насилие – има разлика. Това е неправомерната употреба на сила. Но той така е преценил в този критичен момент.“

След случая е свикана комисия, която е разгледала видеозаписите и е разпитала служителите в центъра. Целенасочено насилие не било установено. Кметът на Кюстендил няколко пъти е свиквал срещи заради постъпили при него жалби и напрежение между персонала на центъра в Кюстендил и ръководството в Благоевград.

Огнян Атанасов, кмет на Кюстендил: „Като цяло вътре имаше едно разделение, което беше между персонал, между деца, което не беше добре. Помагали сме винаги с експертиза и с медиация от наша страна, тъй като имаше така леки конфликти.“

Проверката на Националния превантивен механизъм е установила силно текучество на кадри в центъра в Кюстендил, незаети ключови позиции, влошен психосоциален климат, проблеми с охраната и материалната база, както и неизплащане на полагащите се по закон джобни средства на децата. Районната прокуратура в Кюстендил вече работи по случая.

По темата работиха: Антония Сукалинска, Светлин Балкански