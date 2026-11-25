Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на бившия председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски за безстопанственост в особено големи размери във връзка с авансовите плащания за строителството на автомагистрала „Хемус“.

Обвинението е повдигнато на 25 ноември 2026 г. по разследване на ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. Според прокуратурата действията и бездействията на Терзийски са довели до щети за АПИ в размер на 312 млн. лева с ДДС (260 млн. лева без ДДС).

Според обвинението в периода от 9 юни 2019 г. до 10 юни 2020 г., докато е бил председател на Управителния съвет на АПИ, Терзийски не е положил достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество и за възложената му работа по изпълнението на договор между агенцията и „Автомагистрали“ ЕАД за изграждане на участъци от магистралата. В постановлението се посочва, че от това са последвали разпиляване на имущество и значителни щети за АПИ в размер на 260 млн. лева без ДДС, съответно 312 млн. лева с ДДС.

Според прокуратурата това е станало в нарушение на договорните условия, които не допускали авансови плащания. Освен това за участъци 5 и 6 не били окончателно завършени и приети проектантските работи, нямало издадени разрешения за строеж и подписани актове за откриване на строителните площадки.

На Терзийски се вменява и че през юни 2020 г. е представил пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството сертификат, който не бил одобрен от Експертния технико-икономически съвет на АПИ.

Според обвинението в резултат на тези действия са били извършени плащания към „Автомагистрали“ ЕАД за строително-монтажни работи по участъци 5 и 6, които не били реално изпълнени.

Разследването продължава.