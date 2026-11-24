Иван Демерджиев с първи коментар за случая с масовото блудство с 15-годишно момиче в София. Вътрешният министър отрече да има данни за роднинска връзка между един от извършителите и служител на полицията. Все пак се извършва проверка и ако се установи такава връзка, ще се действа безкомпромисно. Проверява се и патрулът, който е посетил адреса на престъплението по сигнал за шум.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "За да влезнат в жилище през нощта, трябва да има ясни данни, че там се извършва тежко престъпление, такива данни поне към момента не са събрани, към момента на посещението на полицаите, но проверяваме, защо в този момент са се отзовали на сигнала, защо не се реагирали по-рано. Като цяло усилията ни са насочени натам да не допускаме такива случаи да се реализират и когато се реализират, всеки път ще търсим отговорност да не се повтарят."