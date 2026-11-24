Вълна от реакции и в парламента заради отстраняването на Благомир Коцев.

Още снощи, веднага след отстраняването на кмета на Варна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на представителите на партията в Общинската избирателна комисия и се разграничи от гласуването им.

Владислав Горанов – ГЕРБ-СДС: „Това е голяма политическа грешка, която легитимира едно несполучливо управление на града, но всичките несполуки на управлението на града ще бъдат скрити зад това безсмислено решение на Общинската избирателна комисия. Но в края на краищата виждате и значителното мнозинство, с което това решение е взето, което показва, че е имало някакво единомислие, което не знам на каква база е формирано.“

ДБ и ПП видяха опит да бъде подменен гласът на гражданите на Варна.

Божидар Божанов – съпредседател на „Да, България“: „И то опит на местни мутри, на местния криминален контингент – Дидо Дънката, ТИМ. Не може през 2026 година някакви местни дерибеи, които искат да им минават някакви проектчета тук и там, и когато това не се случи, те да контролират цяла общинска избирателна комисия. "Прогресивна България", ГЕРБ, ДПС – виждате, че всички на централно ниво се разграничават, но на местно ниво едни местни мутри са си хванали едни хора, без значение от техните партии.“ Асен Василев – председател на ПП: „Това е опит да се прокарат през задната врата служебно да се избере от общинския съвет, който е контролиран от същите икономически интереси, където, между другото, играе, за съжаление, групата на ГЕРБ и групата на „Възраждане“, заедно с тези хора в общинския съвет във Варна, да се избере служебен кмет, който да им прокара интересите, които Благомир Коцев отказва.“

ГЕРБ опонираха.

Владислав Горанов – депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Гарантирам, че нашите представители в Общинския съвет няма да предлагат и няма да гласуват предложението за временен кмет на Варна."

„Възраждане“ одобряват отстраняването на градоначалника на Варна, защото той и част от администрацията му са разследвани за корупция.

Цончо Ганев – депутат от ПГ на „Възраждане“: „Отстраняването на Коцев е безкрайно закъсняло. Зад Коцев в момента застава Румен Радев, де факто мнозинството в парламента. Зад Коцев застава Бойко Борисов. Очакваме днес и Пеевски да застане зад него и ще има пълен кръговрат. Това потвърждава избора на Висшия съдебен съвет, че новите управляващи вече си имат нови партньори, новите стари партньори.“

Позицията на ДПС дойде от Фейсбук. От партията пишат, че решението на ОИК – Варна, по никакъв начин не е свързано с решения, позиции или становища на органи на ДПС. И посочват още, че действията на членовете на ОИК пораждат множество съмнения относно мотивите, с които е взето решението.