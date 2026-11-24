Централната избирателна комисия връчва удостоверенията на избраните за президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев на официална церемония.

В началото на церемонията председателят на Народното събрание Михаела Доцова поздрави новия състав на ЦИК и изрази радостта си, че това връчване става в сградата на парламента.

Михаела Доцова, председател на НС: "Станахме свидетели на един честен национален вот. Приемете моите поздрави за вашата изборна победа. Вие спечелихте доверието на българите, защитавайки българския национален интерес. Когато се работи в полза на държавата, българските граждани отдават своето доверие. Пожелавам ви от сърце успешен мандат с посока за защита на държавността и винаги в полза на българския държавен интерес и на българското общество."

Президентът Илияна Йотова изрази благодарността си към работата на ЦИК:

"Имахте голямо предизвикателство, това беше вашият прощапулник. Вие трябваше да докажете и покажете, че изборният процес може да протича честно и прозрачно, резултатите да бъдат бързо преброени отново честно и прозрачно и да ги покажете пред българската общественост. Справихте се блестящо и професионално."

Йотова подчерта, че в почти близо 30-годишната си политическа кариера никога не е била посочвана:

"Заслужила съм гласовете на българите в различен тип избори. Зная стойността на всеки глас. Българският глас на избори награждава, но и наказва тогава, когато човек не изпълнява обещанията си. Знаем цената на тези гласовете, които получихме и на тези избори. Знаем как се заслужава доверие. Най-големият съдник на всеки, който е преминал през избори, е българският народ."

По думите на Йотова, не им е било лесно и в тази кампания, защото зад тях са били гласовете на хиляди хора:

"Ние се обърнахме към тях честно и почтено. Посланията ни не само стигнаха до българските избиратели, но ние ги изработихме заедно с тях затова как ще продължи България оттук нататък. Със споделените тревоги и проблеми, надежди, с обсъждане на идеите за следващите крачки, които страната ни трябва да извърви по пътя към своето развитие. Да бъде достойна страна със самочувствие на европейска и международна сцена."

Първоначално церемонията по връчване на удостоверенията бе насрочена за 11 ноември, но беше отложена заради обявения национален траур в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия".