БНТ отново е лидер по доверие и обективност при отразяването на президентските избори, показват данните на мониторинга на СЕМ и агенция "Мяра". Кулминацията на кампанията е бил дебатът по БНТ между двамата кандидати за президент. Генералният директор на БНТ Милена Милотинова постави на обсъждане въпроса дали в предизборните дебати трябва да участват представители на партии, които използват език на омразата.

По време на кампанията БНТ добре е разграничила двете роли на президента Илияна Йотова - като държавен глава и като кандидат-президент, показва специализираното наблюдение на СЕМ. И още - обществената телевизия е положила огромни усилия да предложи много различни платени и безплатни форми на отразяване.

БНТ е първа по предоставянето на обективна информация по време на кампанията, показва и изследване на "Мяра", направено между 8 и 19 октомври сред 1009 пълнолетни българи по поръчка на Съвета. 32% от анкетираните посочват обществената телевизия на първо място, с 25% следват останалите национални телевизии.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Важното за БНТ е, че на тази среща беше отчетено отново доверието към обществените медии, БНТ и БНР, двете обществени медии са лидери по доверие. А що се отнася до БНТ беше отчетено, че БНТ отново след изборите през април, сме първия избор на зрителите по обективност и отново далеч пред останалите две големи телевизии взети заедно заедно, за което благодарим на нашата зрителска аудитория."

Първан Симеонов, агенция "Мяра": "Дебатът, що се отнася до БНТ, екзитпол, който "Мяра" направи, показва, че повече от 30% от гласувалите са повлияни в своето решение от този дебат. Това е доста сериозно число и показва значението на този дебат."

Генералният директор на БНТ подчерта, че има сериозна гледаемост и на дигиталните ни платформи. През октомври страницата на новините във Фейсбук има над 11 млн. преглеждания.

Георги Хорозов, председател на ЦИК: "Имахме срещи с международни наблюдатели, на които им беше направило изключително силно впечатление начинът, по който БНТ представи резултатите на изборите."

И според председателя на СЕМ Габриела Наплатанова докладите показват, че традиционните медии запазват своето влияние и доверие сред аудиторията.

Габриела Наплатанова, председател на СЕМ: "Като водещи са обществените медии БНТ и БНР. За нас е важно да бъде преодолян и въпросът с достъпа на кандидати, които използват правото си на равнопоставеност в ефира на обществените медии за изяви, които използват език на омразата."

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Тези текстове изискват ревизия, изискват сериозен дебат, в който ние заявяваме, че ще вземем участие активно с оглед на подобрението на правилата, надявам се на подкрепата не само на СЕМ, но и на ЦИК."

Милена Милотинова добави, че на два пъти са изтегляни участници от студиата заради поведение, несъвместимо със закона.

Снимки: БТА

Членовете на СЕМ отправиха препоръки във връзка с предизборното онлайн съдържание и за технологични подобрения по време на дебатите.

>>> СЕМ публикува пълния доклад за специализираното наблюдение на предизборната кампания за президент и вицепрезидент

>>> Проучване на агенция "Мяра" за медийните нагласи на аудиторията по време на предизборната кампания за президент и вицепрезидент, проведено в периода 8 - 19 октомври 2026 г.