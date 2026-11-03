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ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победители на президентските избори

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от втория тур на изборите за президент и вицепрезидент, проведени на 1 ноември 2026 г.

С решение номер 441 ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за избрани за президент и вицепрезидент на Република България.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили 1 093 852 гласа или 57,566%.

За двойката на Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 750 251 или 39,483%.

56 080 (2,951%) души са избрали да не подкрепят никого.

Правото си на глас са упражнили 1 902 933 от имащите право на глас. Така избирателната активност е достигнала 28,67%.

Решението ще бъде публикувано в Държавен вестник.

#цик #избори за президент

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