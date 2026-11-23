Товарен автомобил – цистерна, превозваща сода каустик, самокатастрофира на пътя Стара Загора – Казанлък. Заради инцидента движението в района е напълно спряно.

Сигналът за катастрофата е подаден днес в 13.01 часа. По първоначална информация няма пострадали, но от резервоара на товарния автомобил изтича нафта. Има и лек теч на сода каустик. Зад волана на цистерната е бил 31-годишен мъж. Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна.

На мястото има полицейски екип, а движението е пренасочено по обходен маршрут през Борилово – Пряпорец – Стара Загора.

Причините за катастрофата се изясняват.