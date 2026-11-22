Атаките срещу кораби в Черно море създават сериозни рискове за сигурността и икономиката на Варна. Най-застрашени са секторите туризъм и корабоплаване, като вече има сигнали за значителен спад на заявките в морския бизнес. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев в интервю за предаването „Интервюто“.

Благомир Коцев, кмет на Варна: „Това са безпрецедентни атаки, които безспорно поставят съвсем различна картина пред общините, но най-вече пред България и Европейския съюз. Освен за сигурността ние сме особено загрижени и за икономическото развитие и начина, по който всичко това ще се отрази на икономиката на нашия град. Фактът, че войната идва все по-близо до нас, е все по-притеснителен. Тези атаки вероятно няма да спрат, а това поставя сериозни предизвикателства пред кметовете на Бургас и Варна – градове, които сме силно зависими от туризма и корабоплаването. Именно тези два сектора могат да бъдат най-сериозно засегнати.“

По думите му компании от корабоплавателния сектор вече отчитат между 40% и 60% спад на заявките и поръчките за следващите месеци. В бранша работят между 4500 и 5000 души, което създава риск и за заетостта.

„Ако оборотите на тези компании продължат да падат, би могло да се стигне до освобождаване на служители. Хората ще потърсят реализация на друго място, където се чувстват по-сигурни и където бизнесът не е толкова застрашен. Все още не виждам индикации за намаляване на записванията за туристическия сезон през 2027 година, но е твърде рано да съдим. Надявам се това да не се случи, но като общини не можем да направим много повече. Нещата са в ръцете на правителствата и на съюзите, в които членуваме – ЕС и НАТО“, посочи кметът.

Критичното състояние на Аспаруховия мост беше другата основна тема в разговора. Коцев подчерта стратегическото значение на съоръжението за Варна и припомни, че общината нееднократно е настоявала пред държавата за започване на процедура по основен ремонт.

Благомир Коцев, кмет на Варна: „Мостът е изключително важна инфраструктура, която свързва града с южната му част, с кварталите Аспарухово и Галата. Това е и посоката, в която Варна може да се развива, тъй като градът вече е доста презастроен и развитието му трудно може да се случва навътре. Още по-притеснително е, че състоянието на моста изглежда наистина недобро. Аз лично съм правил няколко огледа. През годините сме провели множество срещи с министри на регионалното развитие и сме създали работни групи, за да предприемем конкретни действия за основен ремонт. Проблемът е, че конструкцията е изцяло държавна собственост и принадлежи на държавата в лицето на АПИ. Община Варна има отношение към пътната настилка и съпътстващите елементи, но всичко, което касае конструкцията, е отговорност на държавата.“

Кметът определи случая „Баба Алино“ като част от много по-мащабен проблем с незаконното строителство и нерегламентираното завладяване на имоти във Варна.

Благомир Коцев, кмет на Варна: „Баба Алино е само върхът на айсберга на един много по-мащабен проблем – система на незаконно строителство и нерегламентирано заграбване на имоти във Варна, която действа от десетилетия. Случаят показва, че тази система не само е работила дълго време, но е приобщила изключително много участници. Става дума за чиновници на различни нива в държавната и общинската администрация, нотариуси, кадастъра, както и контролни органи, които по някакъв начин или са проспивали случващото се, или са участвали активно в него. Радвам се, че случаят беше осветен, защото чрез него може да се види целият айсберг. Убеден съм, че ако компетентните органи, включително прокуратурата, се задълбочат повече в причините и последиците, ще стигнат до много по-сериозни разкрития за начина, по който е работила тази система.“

Той заяви, че очаква сериозни действия от страна на държавата, включително законодателни промени и криминализиране на незаконното строителство в особено големи размери. На въпрос дали теренът до Окръжната болница ще бъде продаден, Коцев беше категоричен, че това няма да се случи.

„Категорично не. Програмата, която е част от бюджета и се представя пред Общинския съвет, е пожелателна и трябва да балансира бюджета. Част от точките в нея са включени по предложения на общински съветници. Но нито един имот от този списък няма да бъде реализиран, както не беше реализиран и миналата година“, заяви кметът.

Той коментира и възможността за политически партньорства на местно ниво, като определи сътрудничеството между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ като най-естествено.

Благомир Коцев, кмет на Варна: „За мен най-естественото партньорство е между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Не изключвам и други партньорства, но всичко предстои да се види през следващата година. Вярвам, че демократично мислещите хора и политически сили трябва да се държат заедно и да участват заедно на избори, поне в големите градове като Варна.“

В края на интервюто кметът беше попитан дали ще се кандидатира за втори мандат. Той не даде категоричен отговор, но заяви, че е готов да продължи започнатата битка срещу икономическите интереси, които според него влияят върху управлението на града.

„Варна е сложен град с много икономически и бизнес интереси, които винаги се опитват да влияят на кмета и на решенията му, както и да подчиняват обществения интерес на собствената си икономическа и политическа полза. Преминавайки през всичко това, натрупах много опит и знания за начина, по който функционират тези групи и конкретни бизнесмени, които притискат местната власт в посоки, различни от тези, в които обществото би искало да се развива градът. Смятам, че тази борба трябва да продължи. Аз съм готов да я продължа“, заяви Благомир Коцев.

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