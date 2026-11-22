Поклонението пред тленните останки на митрополит Гавриил започна днес в синодалния параклис в София. Освен в столицата, десетки запалиха свещ в негова памет и в Ловеч.

Стотици миряни и свещеници се поклониха днес в параклиса на Синода пред ловчанския митрополит Гавриил. Той почина рано тази сутрин във ВМА от остър панкреатит като в последните дни състоянието му се влоши сериозно. Хората, които дойдоха, отбелязваха неговата борба за въвеждане на предмета „Религия" в училище и това, което е съградил в Ловеч. А от Светия синод написаха, че митрополит Гавриил ще остане в историята като ревностен монах, горещ молитвеник, духовник с дълбока и искрена вяра. Епископите Тихон и Герасим, а малко по-късно и патриарх Даниил отслужиха заупокойни молитви. Президентът Илияна Йотова написа, че със своите мъдри слова и блага усмивка митрополит Гавриил се е стремил да посее у всеки вяра, смирение и любов към Бога и ближния и е учел децата да бъдат добри и милосърдни.

Малко преди 14.00 часа в Светия синод пристигнаха тленните останки на митрополит Гавриил. Нареди се и опашка от хора, дошли да изкажат своята почит и преклонение пред владиката.

- „Той имаше и кротост и смирение и милост и към чедата си и едновременно с това твърдост във вярата, така че ще ни липсва много.“ - „Той е един от любимите ни митрополити.“

Отец Кирил си спомни, че като монах дядо Гавриил е работел и на полето.

Отец Кирил, църква „Св. Неделя": „Дори се старае да извършва такава работа, която не е толкова за монаси, но не и нещо срамно да се върши, а именно да кара трактор в манастира, да, и това много ме беше впечатлило.“

Заупокойни молитви отслужиха епископите Тихон и Герасим, а по-късно и българският патрирах Даниил.

Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: „Изключително принципен, изключително верен на Бога архиерей, с църковно самосъзнание. Изряден архипастир като същината виждаше в същината на архипастирското си служение просветата на поверените му от Бога души и той много се потруди за това.“

Снимки: БТА

Западно и средноевропейски митрополит Антоний: „Беше истински монах, беше духовник, който поставяше всички преди себе си, на първо място, разбира се Бога, след това грижата за повереното му паство, живееше скромно.“

Утре Светият синод се събира на извънредно заседание, за да реши кога ще бъдат опелото и погребението на митрополит Гавриил. Ще се избере и наместник на овдовелия ловчански митрополитски престол.

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