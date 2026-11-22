Треньорът на Левски Драган Нешич не спести критики към „сините“ след драматичната победа с 3:2 гейма над Драгоман в поредния мач от седмия кръг на волейболното първенство на България при жените.

„Поздравления на Драгоман, първите два гейма играха с изключителна мотивация и бяха прекрасно подредени. Мога да ги поздравя само. Поемам отговорност, моят отбор започна да играе от третия гейм, което не е добре“, коментира Нешич.

„Не съм спирал да вярвам, че победата е възможна. Ние не успявахме да направим неща, които се бяхме разбрали. Трябваше да натоварим със сервис посрещането на Драгоман“, добави специалистът.

Той коментира и предстоящия сблъсък с Марица в следващия кръг.

„Нямаме право да го наричаме голям двубой, трябва да мислим да подобрим играта срещу ЦСКА, Перник, Драгоман. Марица за този момент е само една мечта. Ще излезем подготвени за този мач, но знаем противника, който на техническо ниво е по-добър от нас. Но това е реалността“, завърши Нешич.

Вижте интервюто във видеото!