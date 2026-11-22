Конференцията на ООН за климата в Анталия буксува. Преговорите по общо споразумение продължиха до късно през нощта без постигане на съгласие. Те бяха подновени тази сутрин, когато беше направен опит за приемане на нов консенсусен текст на проекта на споразумение. Ако бъде приет, той за пръв път ще признае, че светът е на път да пропусне ключовата цел за задържане на затоплянето до 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива.

Изкопаемите горива се оказаха препъникамъкът в преговорите по общо споразумение от срещата, която продължава вече втори ден след предвиденото. По време на преговорите при закрити врата страните – производителки на петрол и газ, начело със Саудитска Арабия, се противопоставиха на всякакво споменаване на прехода към отказ от изкопаеми горива в окончателния текст. Европа, Латинска Америка и тихоокеанските страни пък настояваха те да бъдат изрично посочени като основна причина за глобалното затопляне.

Мурат Курум, председател на КОП31: „Изглежда, сякаш има консенсус. Остават много малко въпроси за изясняване. Сега е ред на страните да се изкажат. Ако наистина искаме нещо да бъде направено, то ще се случи тук. Скоро ще видим.“

В последния проект на текста, предложен от турското и австралийското председателство, липсва изрично споменаване на въглищата, петрола и газа. Вместо това се прави препратка към споразумението, постигнато на конференцията за климата през 2023 г. в Дубай, в което държавите поеха ангажимент за преход към други източници на енергия.

Дженифър Морган, експерт по климатични политики: „Голяма група държави, сред които и Европейският съюз, работиха много усърдно за засилване на тази формулировка. Това не даде резултат спрямо арабската група, която остана твърдо на позицията си в защита на собствените си искания.“

Джаспър Инвентор, водач на делегацията на „Грийнпийс“: „Според нас този текст вече е крачка назад. Ако той бъде приет, това ще е може би първата конференция за климата, на която ще сме отстъпили от опазването на климата.“

Друг спорен момент е финансирането за справяне с последиците от глобалното затопляне, за което настояват най-бедните и уязвими към климатичните промени страни.

Тазгодишната конференция за климата е първата, след като Програмата на ООН за околната среда потвърди, че глобалното затопляне скоро ще надвиши целта от 1,5 градуса по Целзий. Преди повече от десетилетие страните се споразумяха да се опитат да не надвишават този праг, защото това води до засилване на екстремните метеорологични явления.