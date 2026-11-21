Най-големият фестивал на шоколада в Румъния се провежда този уикенд в Националната библиотека в Букурещ. Единадесетото издание на сладкото събитие с много калории е под надслов „Шоколадова сага“ и е посветено на предстоящите зимни празници.

Закачливи надписи като „Сладкото приключение започва сега. Готов ли си да се разтопиш?“, „Шоколадът – поезия на чувствата“, „Остави диетата навън. Тук е раят на шоколада“ и „Животът е кратък. Започни с десерта“ посрещат посетителите и ги отвеждат до фоайето, украсено с фигури от какао, въртележка, джуджета, оловни войничета и много други детайли, напомнящи, че Коледа предстои след малко повече от месец.

Пралини с хрян, черен чесън, диви гъби, бомбони с ракия или цветове от кактус, матча и уасаби, сладко от дюли и какао и шоколад със свински пръжки са малка част от изненадите.

„За първи път създадох шоколада с пръжки миналата година, точно тук, на фестивала на шоколада. В него има също пипер и морска сол. Хората се чудят как пръжките и шоколадът си пасват. И двете по същество мазнини и си подхождат доста добре. Пръжките всъщност са сладки. И комбинацията работи наистина добре“, сподели Андреа, която по образование е инженер по технологични процеси, но от години работи като шоколатиер, майстор на джелато и сладкар.

Тя допълва, че и черният чесън в пралините също е сладък.

„Тази сладост се дължи на процеса на зреене, който продължава поне 30 дни. Той става черен, а текстурата му придобива вида на сушена слива. Хората с по-изтънчен вкус може дори да доловят нотка на балсамов оцет“, обясни Андреа.

Изкуството също намира своето място във витрините на майсторите шоколатиери на фестивала. Един от занаятчиските брандове представя колекцията „Безкрайна колона“, вдъхновена от творчеството на Константин Брънкуш - световноизвестен румънски скулптор, смятан за един от основоположниците на модерната скулптура и абстрактното изкуство. Шоколадовата интерпретация е със златни акценти и пресъздава характерните геометрични ромбоидни модули и вертикалността на оригиналния монумент в Търгу Жиу.

На това издание на фестивала се предлагат и продукти, подходящи за хора, които постят или предпочитат шоколад без захар. Не липсват и бижута и свещи под формата на лакомства.

За децата са организирани различни работилници, сред които изработване на шоколадови фигурки, рисуване с шоколад, рисуване върху глина, занимания с цветен пясък.

Публиката има възможност да се срещне и с две значими фигури от румънския шоколадов свят – Маринел Бежан, признат за най-добрия шоколатиер на Румъния и един от 20-те най-добри шоколатиери в света, който се е обучавал и в България, и Октавиан Петруц, спечелил 14 медала на европейско и световно ниво само през тази година.

Има и пространство, посветено на продукти, които обогатяват преживяването при дегустация на шоколад. Посетителите ще открият вина, но и сирена.

Гвоздеят е румънският производител, който тази година спечели златен медал на Световното първенство по сирена със своето ферментирало овче сирене, зряло минимум 12 месеца, произведено в Хорезу.

На излизане от Националната библиотека на Румъния посетителите на фестивала могат да разгледат и експозицията, която представя старите букурещки сладкарници и първите рецепти с шоколад в страната от XIX и началото на XX век. Един от изложените рекламни плакати е за прочутата сладкарница "Каса Капша" (Casa Capșa) - някога доставчик на кралските дворове на Румъния и България.

Цените на билетите за фестивала варират от 15 до 25 леи (3 и 5 евро), в зависимост от деня и категорията, като те могат да бъдат закупени онлайн чрез платформата Entertix или на място, на входа.

Децата до 10 години и хората с увреждания влизат безплатно.

Снимки: БТА