В Люксембург снощи се състоя тържествено събитие по повод 70-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Република България и Великото херцогство Люксембург.

Специален гост на събитието бе Симеон Сакскобургготски, бивш министър-председател на България по време на подписването на Договора за присъединяване към ЕС през 2005 година именно в Люксембург.

Годишнината бе отбелязана с прием в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) с участието на заместник-министър председателя и министър на финансите Гълъб Донев, управителния директор на ЕМС Пиер Граменя, заместник-министъра на външните работи Христо Дикански, генералния секретар на Министерството на външните работи на Люксембург Х. Шмит. В честването участваха представители на люксембургските държавни институции, европейските институции, дипломатическия корпус, бизнеса и българската общност в Люксембург.

Българският посланик Наталия Узунова постави специален акцент върху българската общност в Люксембург като мост между двете общества и върху ролята на културния обмен за укрепването на приятелството между двата народа. Двете страни се надяват да задълбочат сътрудничеството си областта на финансовите услуги, иновациите, високите технологии и космическите изследвания.