Днес отбелязваме Националния ден на четенето в България – повод да обърнем внимание на книгите и на хората, които продължават да намират време за тях. Срещаме ви с трима читатели от различни поколения, които разказват за своето отношение към четенето.

Светът на 10-годишната Цвети са книгите. Неслучайно миналата година тя е избрана за най-младия читател на годината на Столична библиотека. Срещаме я именно там.

Цветозара Павлова, 10 г.: "Много обичам да чета книги, понеже там е много интересно. Може да се случи всичко. И любимият ми жанр е криминалета. Като малка мама и тати ми четяха. И аз оттам, когато се научих да чета, започнах да чета книги."

От криминални загадки до вълшебства Цвети сама избира историите, които я пренасят в други светове. Всеки месец си поставя и цел да прочете седем книги.

"БНТ: А ако можеш да влезеш в света на една книга и да станеш герой от нея, коя би била тя? Цветозара Павлова, 10 г. „Лили чудото“. - Защо? - Защото тя може да прави магии. Книгата те учи на знания, които са много полезни, а видеоигрите те... само те заглупяват."

От библиотеката отчитат положителна тенденция. Все повече деца показват интерес към книгите.

Борислава Борисова, началник на Детския отдел към Столична библиотека: "Работим много усилено в това да насърчим детското четене. Нашата програма започва с четене за най-малките. Програмата ни е богата и включва четене за различни възрасти с идеята да запалим тази малка искрица, която в един момент се разраства и става пламъче."

Освен знания и нови светове срещата с литературата помага на децата да разбират и света около себе си.

Борислава Борисова, началник на Детския отдел към Столична библиотека: "Абсолютно могат да развият за всяко нещо любопитство към света, жажда за знания. Самите деца откриват себе си в книгите и много неща, които не са подозирали, че съществуват. Те пътуват чрез тях. Задават се все повече въпроси за обикалящия свят, за неща, които и нас ни вълнуват, но през тяхната детска призма."

А за Исса, която е студентка във втори курс, специалност „Геофизика“, интересът към книгите поема в друга посока. За нея всяка прочетена страница е възможност да открие отговор на нов въпрос.

Исса Стефанова, студент: "Обичам да чета, за да мога да обясня как работи светът. Да давам отговори на въпросите си. Най-често чета химия, фармация и ботаника, защото това ми е най-интересно. Иначе при художествената литература се пренасяш в един друг свят. Аз обичам да правя моя свят интересен, вълшебен чрез науката."

Тя напомня колко важно е да четем, за да развиваме мисленето си и да изграждаме собствена теория за света.

Исса Стефанова, студент: "Появата на интернет, AI – информацията е доста лесно достъпна. И повечето хора предпочитат наготово да им се поднесе всичко. Което, примерно с AI, доста те улеснява. Но ти губиш способността си да разсъждаваш, да търсиш и да действаш сам."

Едни намират в книгите приключения, други – знания и отговори. Но всичко започва с интереса към новото. А понякога то е достатъчна причина да отворим още една книга.

Автор: Виктория Николова - стажант-репортер

