Христо Мусков, определян като един от най-силните мъже на планетата, изтегли 44-тонен самолет на разстояние от 20 метра за 23 секунди. Опитът предстои да бъде потвърден от „Гинес“, а спортистът вече обмисля ново силово предизвикателство – теглене на кораб на пристанище във Варна или Бургас. Мусков разказа за подготовката си, хранителния режим и следващите си цели в интервю.

Рекордът с изтеглянето на самолета е по-тежък и по-бърз от изискването за постижението, обясни Мусков. По думите му необходимата документация вече е изпратена за разглеждане. Очаква се до дни да бъде потвърден рекордът.

Мусков обясни, че първоначално за рекорда е било необходимо да изтегли самолет с тегло 39 тона и 500 килограма.

„По принцип за рекорда беше 39 тона и 500 им трябваше да бъде. Въпросът е, че нашата спецификация и модификация на този модел А320, където е по-малко, 42 тона няма. Съответно трябва да има и керосин в него, поради изисквания. И ставаме 44.“

Спортистът разказа, че подготовката за постижението е продължила около седем-осем месеца, а идеята се появила още през миналата година, първоначално на шега. Преди официалния опит е имало и тренировка със самолет, осигурен от авиокомпанията.

След рекорда със самолета Мусков вече обмисля ново предизвикателство – теглене на кораб. Идеята е това да се случи догодина на пристанището във Варна или Бургас, пред публика.

„За кораб сме го замислили с екипа ми за догодина във Варна или в Бургас на пристанището. Мислим да го направим грандиозно, да затворим пристанището, да направим огромна публика и да изтеглим... Не знам, ще видим. Няколко корабчета. 150, 160, до 180, 200. Ще видим какъв кораб ще е. Още не съм проверил.“

Освен това състезателят има планове за още две постижения, които иска да направи с автомобили и да бъдат вписани в рекордите на „Гинес“.

„Има още два рекорда за Гинес, които искам да направя другата година с автомобили. Постоянно някой ми пише: това можеш да го направиш, това можеш да го направиш. Има доста неща, които мисля, че мога да ги направя и да ги направя повече, по-бързо, по-добре и по-тежко, отколкото някой ги е правил в света и в рекордите на Гинес.“

За да поддържа необходимата сила и издръжливост, Мусков приема големи количества храна. По думите му понякога достига до 10 000 калории дневно.

„10 000 калории съм стигнал, което смисъл се пак... Аз правя седем яденета, осем. Две вечери, три вечери. Пак казвам, не казвам, че това е правилно. Аз трябва да си поема количеството храна. И аз не наблягам толкова на протеина. Нутриентите по-скоро са ми от въглехидратите. Става просто като ориз, като картофи. Те ми дават силата, те ми дават енергията, те ми дават издръжливостта.“

Тренировките му продължават по три-четири часа.

Вижте целия разговор с Христо Мусков.