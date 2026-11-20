Очаква се застудяване през следващата седмица. Това обясни в "Денят започва" Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. По думите ѝ ноември ще остане по-топъл от обичайното, но в края на месеца температурите ще бъдат около и под климатичните норми.

Причината за силния вятър е преминаването на приземен циклон през Централна Европа. Стойчева предупреди, че в планините условията са особено неблагоприятни.

„Вятърът е над 140 км в час по всички наши високите върхове. Така че, ако и днес сте решили да излизате в планината, нека това да е в ниската част.“

През нощта най-силните пориви в София са достигнали около 22 метра в секунда, или близо 90 км/ч. Вятърът вече се е сменил от югозападен със западен, а най-силен се очаква да бъде в Дунавската равнина и североизточните райони.

Силният южен вятър е причина и за необичайно високите температури през ноември.

„Вятърът е онзи, който ни носи по-високи температури, особено когато се проявява като фьон. Ниска относителна влажност на въздуха, високи температури и силен вятър. Това са характеристиките на такъв тип обстановки.“

По думите на синоптика ноемри е бил по-топъл.

По отношение на валежите, количеството им за месеца също е значителен. Очакванията са ноември да завърши с валежи около и над нормата.

Прогнозата на синоптика е, че през почивните дни температурите ще се понижат, но ще останат над обичайните за сезона. В събота на отделни места се очакват слаби валежи от дъжд. В неделя сутрин ще бъде осезаемо по-хладно, каза още Стойчева. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а по Черноморието – до 10°.

Ново застудяване се очаква в началото на следващата седмица.

„Следващият ветровит, доста ветровит ден ще е началото на следващата седмица, когато със северозападен вятър този студен въздух, който видяхме преди малко на другата карта, ще достигне и до Балканите. На 23, т.е. понеделник, през нощта срещу вторник, ще нахлуе в страната. Най-вероятно отново ще имаме предупреждения за силен и бурен вятър, особено в Дунавската равнина, в западната част на Горнотракийската низина.“

Валежите също се очакват, предупреди синоптикът.

Най-ниски ще бъдат температурите в средата на следващата седмица. Сутрешните стойности ще бъдат отрицателни в цялата страна, а дневните ще останат под 10 градуса. В равнинните райони са възможни и краткотрайни мъгли.

“ По отношение на температурите предстои и по-хладната част от ноември. Нека да кажем, че все пак при студеното нахлуване понеделник срещу вторник, за кратко дъждът в по-ниските планински части е възможно да премине в сняг. По Петрохан, по високите планински проходи трябва да имаме едно наум. Температурите като цяло в периода до края на месеца около и под нормите.”

Относно вероятността за първи сняг в София Стойчева уточни, че периодът до 7 декември е твърде дълъг, за да се направи категорична прогноза.