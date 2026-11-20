Днес се очаква Окръжният съд в Пловдив да разгледа мярката за неотклонение на ръководителя на крайнодясната организация „Ку Клукс клан – Дивизия Пловдив“. Прокуратурата ще поиска постоянно задържане под стража за 32-годишния мъж. Групата включва общо 11 души, сред които има и четирима непълнолетни младежи.

Подробности за дейността на организацията бяха изнесени вчера на съвместен брифинг на Окръжната прокуратура в Пловдив, ДАНС и полицията. Членовете на групата са задържани в началото на седмицата след проведена специализирана акция.

При претърсванията на 14 адреса в Пловдив и Раковски, както и на два автомобила, са намерени и иззети знамето на организацията, книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски, свастики и други вещи, доказващи принадлежност към крайнодясната расистка организация.

Дейността на групата е наблюдавана от август тази година, след като разследващите попаднали на видеоклип, заснет по време на убийството на Георги Кузев. Във видеото един от участниците принуждавал Кузев да се извини на цялата общност на „Ку Клукс Клан“ у нас.

За да станат членове на организацията, желаещите били подлагани на побои като своеобразен ритуал за посвещение при приемането им. Ръководител на групата е 32-годишен безработен мъж от Пловдив. Пълнолетните членове му плащали по 30 евро членски внос, а непълнолетните – по 15 евро. Според разследващите няма яснота къде точно са отивали парите.

Членовете на организацията се срещали в заведения и на различни публични места, включително и на Младежкия хълм. Набирането на нови хора ставало в затворени групи в интернет и след препоръка.

Според разследващите участниците в убийството на Кузев не са били членове на тази организация. Няма общо между тях и с другата група в Пловдив – „Кръв и чест“, която беше разбита след убийството на Кузев.

От полицията уточняват, че „Ку Клукс клан – Дивизия Пловдив“ е имала много по-крайни идеологически убеждения в сравнение с „Кръв и чест“. Тепърва ще се събират доказателства дали членове на организацията са нападали граждани на други държави, с различна религия и раса. Според разследващите има данни за посегателства в района на Младежкия хълм.

Анелия Трифонова, наблюдаващ прокурор: „Проповядвал и подбуждал към дискриминация, насилие, омраза, които са основани на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и дори сексуална ориентация, като според него дори жените са по-нисши същества от мъжете.“ Йордан Ножаров, и.ф. директор на Териториална дирекция на ДАНС – Пловдив: „Използвали са поздрави, които са типични за хитлеристите, така да го кажем. Приемали са се по странен начин, като са налагали побои един на друг на новите членове, за да могат да ги приемат. Носили са символи, които са ги отличавали като по-напреднали.“ ст. комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР-Пловдив: „Тук има по-строг йерархичен ред, спазват се определени принципи, които не бяха характерни до такава степен при „Кръв и чест“. Подредбата, структурирането и начинът на осъществяване на комуникация, която е била и през затворени групи в интернет пространството на съответни приложения.“ Костадин Паскалев, наблюдаващ прокурор: „След убийството имаше публикация от тях на това, което е станало на Младежкия хълм, и е препратено на членове на организацията, с което са искали да докажат лоялност. Но на този етап нямаме категорични доказателства за членство към която и да е от двете.“

Днес ще бъде внесено искане в съда за постоянно задържане под стража на лидера на групата. Останалите десет души са освободени под парична гаранция от по 1000 евро за пълнолетните участници и под надзора на Детска педагогическа стая за четиримата ученици на възраст между 16 и 17 години.