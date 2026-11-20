Лекари от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново спасиха 11-годишно момче след опасно засядане на чуждо тяло в хранопровода. Благодарение на бързата реакция на медицинския екип и на модерната апаратура, чуждото тяло е отстранено по ендоскопски метод за по-малко от 10 минути, а детето е възстановило нормалните си функции непосредствено след манипулацията.

Случаят е от понеделник вечерта, когато момчето е прието по спешност в болницата. Лекар-специализант по гастроентерология установява, че чуждото тяло е заседнало в хранопровода и създава риск за живота на детето. Незабавно е сформиран екип от гастроентеролози, анестезиолози и педиатри, ръководен от началника на отделението по гастроентерология д-р Илко Костурков.

„Чуждото тяло напълно оптурира хранопровода и не позволяваше преминаването нито на течности, нито на храна. Това води до прогресивно влошаване на състоянието. При опитите на организма рефлекторно да изхвърли чуждото тяло, напъванията, които прави, създават риск от разкъсване на лигавицата на хранопровода и масивен кръвоизлив“, обясни д-р Костурков.

Медиците достигат до чуждото тяло с помощта на гъвкав ендоскоп и го отстраняват със специализирани инструменти. Процедурата продължава само няколко минути, а ефектът е незабавен.

Възможността за извършване на подобни спешни интервенции е свързана с модерната апаратура, с която разполага отделението по гастроентерология след преместването си в новата база. Тя позволява извършването на широк спектър от ендоскопски процедури, включително при животозастрашаващи състояния.

По думите на д-р Костурков подобни случаи показват колко важно е болниците в страната да разполагат както с подготвени специалисти, така и със съвременна апаратура. При спешни състояния времето е решаващо, а възможността интервенцията да бъде извършена на място може да предотврати тежки усложнения и рисково транспортиране на пациента.

11-годишното момче вече е изписано от педиатричното отделение и се възстановява успешно у дома.