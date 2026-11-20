Фалшиво положителните резултати за дрога вече ще бъдат елиминирани и ще се знае какво точно е употребил даден шофьор след проверка. Това вече е възможно и във Варна, където беше открита химикотоксикологична лаборатория към Областната дирекция на полицията.

Новата лаборатория е оборудвана с най-модерната апаратура. Това ще помогне значително при тестването за дрога, като ще се съкратят драстично и сроковете за излизане на резултатите от кръвните проби.

Ст. комисар Валери Ников, директор на Националния институт по криминалистика: „До около месец със забавянето, което е много голям успех. През 2023 година сроковете, ако не ме лъже паметта, бяха от порядъка на 18–20 месеца.“ Ст. комисар Живко Желев, директор на ОДМВР – Варна: „Това има пряко отражение към всичко онова, което се случва около нас, както по отношение на противодействието на пътния травматизъм, така и по отношение опазването на правата на гражданите от необосновано забавяне на възтържествуването на правдата.“

Модерната лаборатория позволява в рамките на две седмици да има резултат от изследваните кръвни проби за наличие на дрога и наркотични продукти.

Ст. комисар Валери Ников, директор на Националния институт по криминалистика: „Това нещо зависи от много фактори, съответно – вида на наркотичните вещества, бройката на наркотиците, тъй като всяко вещество се подлага на различни типове екстракции и отнема повече време.“

Капацитетът на лабораторията във Варна е между 20 и 40 проби в зависимост от спецификата на изследванията.

Димитър Димитров, директор на лабораторията: „Лабораторията разполага с двама служители, които са преминали специализирано обучение. Преди откриването са командировани няколко седмици в НИК за добиване на допълнителен практически опит. Очакваме да постъпят първите проби.“ Ст. комисар Валери Ников, директор на Националния институт по криминалистика: „Съвместно с Академията на МВР, Националния институт по криминалистика и ВМА създадохме специализиран курс за обучение на такъв тип кадри в нашата система. Оказа се много успешен курсът.“

Вече шест химикотоксикологични лаборатории като тази във Варна работят в цялата страна.

